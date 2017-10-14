Власти Турции связали организаторов убийства посла РФ с группировкой Гюлена

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«Расследование дела в связи с убийством российского посла Андрея Карлова продолжается при участии российских специалистов. Более того, прояснилось, что виновники этого преступления связаны с преступной группировкой Фетхуллаха Гюлена», — сказал он на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в субботу.

Видео Проповедник Гюлен осудил убийство российского посла

Председатель Нацсобрания Турции отметил, что Турция высоко ценит позицию России применительно к данной организации. «Мы знаем, что Россия одна из первых стран приняла соответствующие меры против данной структуры», — подчеркнул глава парламента Турции.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия художественной выставки. По данным МВД Турции, в российского дипломата стрелял полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен спецназом. МИД РФ квалифицировал нападение как теракт. Карлову посмертно было присвоено звание Героя России.