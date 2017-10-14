Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Война c Америкой на западной границе: кто кого
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10Учителя при власти
17:13 (мск), источник: Интерфакс

Власти Турции связали организаторов убийства посла РФ с группировкой Гюлена

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU — Виновники убийства российского посла в Турции Андрея Карлова связаны с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, заявил председатель Национального собрания Турции Исмаил Кахраман.

Источник: Reuters

«Расследование дела в связи с убийством российского посла Андрея Карлова продолжается при участии российских специалистов. Более того, прояснилось, что виновники этого преступления связаны с преступной группировкой Фетхуллаха Гюлена», — сказал он на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в субботу.

Видео
Проповедник Гюлен осудил убийство российского посла

Председатель Нацсобрания Турции отметил, что Турция высоко ценит позицию России применительно к данной организации. «Мы знаем, что Россия одна из первых стран приняла соответствующие меры против данной структуры», — подчеркнул глава парламента Турции.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия художественной выставки. По данным МВД Турции, в российского дипломата стрелял полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен спецназом. МИД РФ квалифицировал нападение как теракт. Карлову посмертно было присвоено звание Героя России.

Проповедник Фетхуллах Гюлен является политическим противником нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и последние годы проживает в эмиграции в США. Турецкие власти утверждают, что Гюлен стоял за попыткой военного переворота, совершенной в Турции летом прошлого года. Результатом этих событий стали многочисленные аресты сторонников Гюлена.

Нападение в Анкаре: за убийством посла России турки увидели Гюлена
Во время загрузки произошла ошибка.
20 декабря 2016© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Российский бюджет не боится санкций
Трамп рассказал о встрече с несуществующим президентом
Орешкин рассказал, стоит ли ожидать изменений курса рубля
В Роскосмосе отчитались об успешном пуске ракеты с «Прогрессом»
Шарапова вышла в финал турнира WTA впервые за 2,5 года
СМИ: избирателям в России готовят позитивные новости 
Спорт
Гол Овечкина и передачи Кузнецова помогли победить «Вашингтону» Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу за 19 минут на площадке
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь