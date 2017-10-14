Би-би-си: в России разработали план по выпуску позитивных новостей для избирателей

Источник: РИА "Новости"

Собеседники рассказали, что администрация президента при помощи этого способа хочет улучшить социальное самочувствие граждан и снизить «депрессивную обстановку» на фоне неблагоприятных экономических условий в стране.

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко попросил федеральные органы власти собрать информацию, которую можно было бы использовать для демонстрации улучшения жизни. Такая же задача поставлена перед главами регионов, промышленными, энергетическими, транспортными компаниями.

«Вся информация поступает и аккумулируется в министерствах, а руководством регионов — в региональных администрациях. После чего они докладывают всю информацию в администрацию президента», — рассказали источники Би-би-си. Продвигать полученную от задействованных структур информацию администрация президента намерена через государственные СМИ.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что господин Путин выступит с важным заявлением на заседании Валдайского дискуссионного клуба в Сочи 16—19 октября .

В администрации президента в сентябре «Ъ» рассказали, что стратегия президентской кампании, предусматривает выдвижение в президенты Владимира Путина в два этапа.