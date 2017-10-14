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18:02 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Би-би-си: в России разработали план по выпуску позитивных новостей для избирателей

Перед выборами президента России в марте 2018 года Кремль разработал способ, который позволит рассказывать избирателям больше позитивных новостей о работе властей. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

Собеседники рассказали, что администрация президента при помощи этого способа хочет улучшить социальное самочувствие граждан и снизить «депрессивную обстановку» на фоне неблагоприятных экономических условий в стране.

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко попросил федеральные органы власти собрать информацию, которую можно было бы использовать для демонстрации улучшения жизни. Такая же задача поставлена перед главами регионов, промышленными, энергетическими, транспортными компаниями.

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«Вся информация поступает и аккумулируется в министерствах, а руководством регионов — в региональных администрациях. После чего они докладывают всю информацию в администрацию президента», — рассказали источники Би-би-си. Продвигать полученную от задействованных структур информацию администрация президента намерена через государственные СМИ.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что господин Путин выступит с важным заявлением на заседании Валдайского дискуссионного клуба в Сочи 16—19 октября.

В администрации президента в сентябре «Ъ» рассказали, что стратегия президентской кампании, предусматривает выдвижение в президенты Владимира Путина в два этапа.

Первый из них намечен на ноябрь: на нем президент объявит о своем согласии пойти на новый срок. Второй этап предполагает юридическое выдвижение Владимира Путина как самовыдвиженца со сбором подписей в поддержку кандидата в самые поздние сроки, чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой.

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