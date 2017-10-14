Мадрид снова потребовал от Каталонии определиться с решением по референдуму

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«Если Пучдемон ответит двусмысленно на требование ( премьер-министра — ред.) Мариано Рахоя… прояснить, объявил ли каталонский парламент 10 октября независимость Каталонии или нет, это будет значить, что он не хочет диалога, и правительство будет вынуждено применить соответствующие меры», — заявил Соидо. Он добавил, что здесь «уже нет места двусмысленности».

В то же время заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас, лидер партии «Левые республиканцы Каталонии» (ERC), выступая перед членами партии, заявил о своей поддержке Пучдемона. «Мы хотим подтвердить нашу поддержку главы Женералитета для осуществления мандата 1 октября», — приводит издание Mundo слова Жункераса.

Леворадикальная каталонская партия «Кандидатура народного единства» (CUP) обратилась к Пучдемону с требованием дать ответ испанскому премьер-министру, отмечает издание. «Мы считаем невозможным диалог и требуем от Пучдемона ясный и утвердительный ответ Рахою», — заявила представитель CUP Нурия Гилберт.

Конституционный суд Испании заморозил проведение каталонского референдума еще до его начала. Тем не менее, выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями.

В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.