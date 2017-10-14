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17:59 (мск), источник: РИА Новости

Мадрид снова потребовал от Каталонии определиться с решением по референдуму

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Если глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон до понедельника четко не ответит на вопрос Совета министров Испании, провозгласила ли автономия независимость, то будут приняты «соответствующие меры», заявил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо в интервью радио Cape.

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«Если Пучдемон ответит двусмысленно на требование (премьер-министра — ред.) Мариано Рахоя… прояснить, объявил ли каталонский парламент 10 октября независимость Каталонии или нет, это будет значить, что он не хочет диалога, и правительство будет вынуждено применить соответствующие меры», — заявил Соидо. Он добавил, что здесь «уже нет места двусмысленности».

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В то же время заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас, лидер партии «Левые республиканцы Каталонии» (ERC), выступая перед членами партии, заявил о своей поддержке Пучдемона. «Мы хотим подтвердить нашу поддержку главы Женералитета для осуществления мандата 1 октября», — приводит издание Mundo слова Жункераса.

Леворадикальная каталонская партия «Кандидатура народного единства» (CUP) обратилась к Пучдемону с требованием дать ответ испанскому премьер-министру, отмечает издание. «Мы считаем невозможным диалог и требуем от Пучдемона ясный и утвердительный ответ Рахою», — заявила представитель CUP Нурия Гилберт.

Конституционный суд Испании заморозил проведение каталонского референдума еще до его начала. Тем не менее, выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями.

В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

Совет министров Испании 11 октября направил запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость. Пучдемон должен ответить до понедельника. Если ответа не будет или он не устроит испанские власти, то в четверг правительство начнет задействовать 155-ю статью конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.

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