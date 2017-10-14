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18:27 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов: история с «Законом Яровой» будет отложена

По мнению главы области, промышленность не готова технически исполнить закон.

Источник: РИА "Новости"

По мнению губернатора Калининградской области Антона Алиханова, вступление в силу самых спорных положений «Закона Яровой» будет отложено. Отечественная промышленность не совсем готова к их реализации. Об этом, как сообщает корреспондент «Нового Калининграда», он заявил в БФУ им. Канта во время пленарного заседания «GDG DevFest» (серия мероприятий в сфере IT-технологий, которые проходят в разных регионах).

«Мне кажется, что история с “Законом Яровой”, вы же понимаете, она будет отложена. Ее написали красиво и хорошо, но с точки зрения готовности нашей промышленности в сфере радиоэлектроники, во многом она не готова к производству. Когда мы общаемся с той же корпорацией “GS” (производственный кластер компании расположен в Гусевском городском округе — прим. “Нового Калининграда”), они нам на конкретных примерах объясняют, что где-то будет легко реализовать, а что-то совершенно нельзя», — отметил Антон Алиханов.

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