Алиханов: история с «Законом Яровой» будет отложена
По мнению главы области, промышленность не готова технически исполнить закон.
По мнению главы области, промышленность не готова технически исполнить закон.
По мнению губернатора Калининградской области Антона Алиханова, вступление в силу самых спорных положений «Закона Яровой» будет отложено. Отечественная промышленность не совсем готова к их реализации. Об этом, как сообщает корреспондент «Нового Калининграда», он заявил в БФУ им. Канта во время пленарного заседания «GDG DevFest» (серия мероприятий в сфере
«Мне кажется, что история с “Законом Яровой”, вы же понимаете, она будет отложена. Ее написали красиво и хорошо, но с точки зрения готовности нашей промышленности в сфере радиоэлектроники, во многом она не готова к производству. Когда мы общаемся с той же корпорацией “GS” (производственный кластер компании расположен в Гусевском городском округе — прим. “Нового Калининграда”), они нам на конкретных примерах объясняют, что