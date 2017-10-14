Выступление Президента Узбекистана в ООН издано на языке хинди
В Дели по инициативе посольства нашей страны в Индии выпущено на языке хинди выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 72-й сессии Генассамблеи ООН.
В Дели по инициативе посольства нашей страны в Индии выпущено на языке хинди выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 72-й сессии Генассамблеи ООН.
Издание воспринято с интересом со стороны представителей
В частности, член Совета управляющих
Обозреватель газеты Economic Times Дипанджан Чоудхури:
— Я с большим интересом ознакомился с выступлением Президента Шавката Мирзиёева на 72-й сессии ГА ООН, которое представляет знаковый и программный характер. Оно отражает новые принципы развития Узбекистана в качестве современного государства с модернизированной экономикой. Заслуживает внимания дальновидный и прагматичный подход лидера страны к актуальным проблемам региональной и международной повестки дня.
Профессор Университета Джамия Миллия Исламия Шахид Таслим:
— Весьма актуален призыв Президента Узбекистана к обеспечению толерантности и взаимного уважения, защите прав верующих, недопущении их дискриминации. Происходящие в различных частях мира тревожные события доказывают, насколько трагично и дорого может обойтись отсутствие религиозной и культурной терпимости в обществе. Хотелось бы подчеркнуть решительность и принципиальность главы Узбекистана по доведению до мировой общественности подлинно гуманистической сути ислама.