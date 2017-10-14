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18:06 (мск), источник: Uzdaily.uz

Выступление Президента Узбекистана в ООН издано на языке хинди

В Дели по инициативе посольства нашей страны в Индии выпущено на языке хинди выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Источник: Uzdaily.uz

Издание воспринято с интересом со стороны представителей общественно-политических, академических и экспертно-аналитических кругов этой страны, которые делятся своими мыслями и комментариями, сообщает ИА «Жахон».

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В частности, член Совета управляющих Торгово-промышленной палаты Индия-БРИКС Раджеш Мехта подчеркнул, что издание на языке хинди выступления главы узбекского государства позволяет информировать индийскую общественность о сегодняшних внутри- и внешнеполитических приоритетах Узбекистана.

Обозреватель газеты Economic Times Дипанджан Чоудхури:

 — Я с большим интересом ознакомился с выступлением Президента Шавката Мирзиёева на 72-й сессии ГА ООН, которое представляет знаковый и программный характер. Оно отражает новые принципы развития Узбекистана в качестве современного государства с модернизированной экономикой. Заслуживает внимания дальновидный и прагматичный подход лидера страны к актуальным проблемам региональной и международной повестки дня.

Профессор Университета Джамия Миллия Исламия Шахид Таслим:

 — Весьма актуален призыв Президента Узбекистана к обеспечению толерантности и взаимного уважения, защите прав верующих, недопущении их дискриминации. Происходящие в различных частях мира тревожные события доказывают, насколько трагично и дорого может обойтись отсутствие религиозной и культурной терпимости в обществе. Хотелось бы подчеркнуть решительность и принципиальность главы Узбекистана по доведению до мировой общественности подлинно гуманистической сути ислама.

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