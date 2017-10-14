В Хиве будет построена пятизвездочная гостиница
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил участок строительства гостиницы «Фаровон» в Хиве (Хорезмская область).
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил участок строительства гостиницы «Фаровон» в Хиве (Хорезмская область).
Проект предусматривает строительство трехэтажной гостиницы. Гостиница будет возведена в национальном архитектурном стиле.
Она будет включать номера для гостей различного уровня,
Глава Узбекистана отметил, что для развития туризма прежде всего необходимо создать все условия для туристов. С этой целью в ближайшие три года в Хиве будет построено около 20 гостиниц. Эта пятизвездочная гостиница станет одной из лучших в Узбекистане, сказал Президент.