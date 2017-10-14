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18:29 (мск), источник: Uzdaily.uz

В Хиве будет построена пятизвездочная гостиница

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил участок строительства гостиницы «Фаровон» в Хиве (Хорезмская область).

Источник: Uzdaily.uz

Проект предусматривает строительство трехэтажной гостиницы. Гостиница будет возведена в национальном архитектурном стиле.

Она будет включать номера для гостей различного уровня, конференц-залы, рестораны, развлекательные заведения, спортивные площадки. Инвесторами строительства гостиницы станут предприниматели из Франции.

Глава Узбекистана отметил, что для развития туризма прежде всего необходимо создать все условия для туристов. С этой целью в ближайшие три года в Хиве будет построено около 20 гостиниц. Эта пятизвездочная гостиница станет одной из лучших в Узбекистане, сказал Президент.

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