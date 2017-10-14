В Хиве будет построена пятизвездочная гостиница

Глава Узбекистана отметил, что для развития туризма прежде всего необходимо создать все условия для туристов. С этой целью в ближайшие три года в Хиве будет построено около 20 гостиниц. Эта пятизвездочная гостиница станет одной из лучших в Узбекистане, сказал Президент.