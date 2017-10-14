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18:28 (мск), источник: UzReport.news

Президент Шавкат Мирзиёев осмотрел дворцовый комплекс Нуриллабой в Хиве

Хорезмская область богата историческими памятниками и достопримечательностями. В результате их бережного сохранения, создания необходимых условий для туристов в области последовательно развивается сфера туризма.

По историческим сведениям, территория данного дворца принадлежала местному купцу Нуриллабаю. Ансамбль выполнял функцию резиденции для приема зарубежных гостей.

В ходе предыдущей поездки главы нашего государства в Хорезмскую область в январе нынешнего года ответственным лицам были даны поручения по реконструкции данного комплекса на уровне современных требований. Согласно проекту, разработанному по рекомендациям Президента нашей страны, здесь построены ресторан, дом приемов, галерея, амфитеатр, организована выставка ремесленников.

В экспозицию выставки входят, в том числе, исторические фотоснимки, отснятые в Хорезме в XIX—XX вв.еках, фото и киноленты первого узбекского кинооператора и фотографа Худойбергана Девонова. Огромный интерес у гостей вызывают выставки на темы «Традиционное ремесленничество Хорезма: история и современность», «Современное искусство Узбекистана: мелодии, образы, интерпретация».

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