Дмитрий Самойлов раскритиковал качество текущего содержания ряда улиц

Комиссия оценивала дорожный ремонт, качество содержания, а также состояние раскопок в Ленинском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном и Дзержинском районах.

Первой точкой инспекции стала улица Монастырская, где сейчас работы по реконструкции тепловой магистрали проводит ООО «ПСК». На данный момент на участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда ведется засыпка и подготовка к укладке асфальтового покрытия.

Еще одно место проведения работ на теплосетях — улица Полины Осипенко. От жителей именно этой улицы поступило значительное количество обращений на «горячую линию» по запуску отопления о пониженных параметрах теплоносителя в батареях.

«Мы полностью завершили монтаж нового участка теплосети и перевели дома на постоянную схему теплоснабжения, что позволило снять все вопросы. Сейчас готовы приступать к засыпке» Максим Рябенко технический директор-главный инженер ООО «ПСК»

В ходе объезда вместе с руководством ООО «ПСК» по всем незавершённым раскопкам были согласованы графики. Сроки окончания работ на улицах Монастырская, Советской Армии, Свиязева до 30 октября. Индивидуальный график будет составлен по улице Полины Осипенко.

Глава Перми раскритиковал качество текущего содержания по ряду улиц. Так, некачественной названа уборка на Соборной площади, улицах Героев Хасана, Свиязева, тротуарах по улице Стахановская.

Больше всего нареканий вызвала работа подрядных организаций «Большой Урал» в Индустриальном районе и «Спецмонтаж» в Свердловском. Глава Перми поставил перед районными администрациями вопрос о расторжении контрактов с «аутсайдерами».

«В этом году мы провели масштабный дорожный ремонт. Только за время объезда мы проехали шоссе Космонавтов, бульвар Гагарина, улицы Николая Островского, Промышленную. И сейчас нельзя «смазывать» положительный результат плохим текущим содержанием или недоделками в местах раскопок, — подытожил Дмитрий Самойлов.

Главам районов поручено усилить работу с подрядчиками микрорайонов, где остались проблемы с благоустройством, и активизировать уборку улиц.