Дамаск потребовал от Турции вывести войска из провинции Идлиб

Источник: AP 2017

Накануне генштаб Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации в Сирии.

Отмечается, что еще один конвой с техникой пересек КПП в районе Рейханлы провинции Хатай в направлении сирийского района Атме.

Читайте также Турция наращивает военное присутствие в Идлибе

«Сирийская Арабская Республика самым жестким образом осуждает вторжение турецких войск в провинции Идлиб, отмечая, что оно являет собой открытое посягательство на суверенитет и целостность сирийских земель и явное нарушение международного права», — сказал информированный источник в МИД.

По словам собеседника агентства, «данное турецкое вторжение не имеет ничего общего с договоренностями между странами-гарантами, достигнутое в астанинском процессе».

«Сирийская Арабская Республика требует немедленного вывода турецких войск с сирийской территории без каких-либо условий», — подытожил дипломат.

На первоначальном этапе турецкий контингент дислоцируется на границе между провинцией Идлиб и районом Африн, контролируемым силами самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

По данным военных источников агентства, в рамках договоренностей с Россией и Ираном размещение подразделений ВС Турции будет проводиться поэтапно, начиная с севера Идлиба, в южном направлении. Предполагается, что ВС Турции создадут блокпосты более чем в десяти районах Идлиба.