На губернаторском смотре вручили награды лучшим кадетским учебным заведениям

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Парад Всевеликого войска Донского и традиционный губернаторский смотр кадетских корпусов традиционно проходит 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, это главный праздник донских казаков.

После окончания службы во Всеказачьем Патриаршем Вознесенском войсковом кафедральном соборе на площади перед храмом на смотр собрались 1500 казаков из всех 16 округов Войска Донского, расположенных на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и республики Калмыкия, а также кадеты и воспитанники профессиональных учебных заведений.

Парад принимали не только Губернатор области и атаман, но и председатель Совета по делам казачества при президенте страны Александр Беглов.

Открыл парад расчет барабанщиц Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса, затем шагают сотни и полусотни всех кадетских корпусов области, самый молодой из которых Орловский. Он был создан два года назад.

Шагать по брусчатке — нелегкое дело даже для профессиональных военных, но кадеты показывают армейскую выправку. Чувствуется, что в наставниках у них есть офицеры запаса. Казакам постарше на плацу приходится не отставать от молодежи. Не зря говорят, кто может показать себя в строю, тот покажет себя и в бою. Именно сейчас строгое жюри вынесет свой вердикт, кто получит главный кубок атаманского смотра.