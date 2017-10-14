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20:30 (мск), источник: Kommersant.uz

Президенту представили проект «Безопасный туризм»

Президент страны Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Хорезмской области ознакомился с проектом по реализации концепции «Безопасный туризм» в регионе, передает УзА.

Источник: Kommersant.uz

Проект включает в себя меры по оснащению объектов туристической инфраструктуры средствами видеонаблюдения, подключению государственных и негосударственных объектов, оказывающих туристические услуги и обеспечивающих безопасность туристов, к единой информационно-коммуникационной системе, формированию базы данных о туристах, посещающих область.

Шавкату Мирзиёеву была представлена информация о ходе исполнения поручений, данных им ответственным лицам в ходе поездки по области в начале года. Напомним, тогда глава государства поручил полностью задействовать возможности области в сфере туризма, организовать новые направления и продвигать их на мировом рынке, развивать гостиничный и транспортный инфраструктуры.

Главе государства также представили проекты по привлечению иностранных и местных туристов, дальнейшему развитию туристического потенциала региона. Специалисты рассказали о проводимой работе по открытию новых туристических направлений и туристической продукции, ожидаемом объеме туристического потока в 2018 году.

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