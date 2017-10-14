Президенту представили проект «Безопасный туризм»
Президент страны Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Хорезмской области ознакомился с проектом по реализации концепции «Безопасный туризм» в регионе, передает УзА.
Президент страны Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Хорезмской области ознакомился с проектом по реализации концепции «Безопасный туризм» в регионе, передает УзА.
Проект включает в себя меры по оснащению объектов туристической инфраструктуры средствами видеонаблюдения, подключению государственных и негосударственных объектов, оказывающих туристические услуги и обеспечивающих безопасность туристов, к единой
Шавкату Мирзиёеву была представлена информация о ходе исполнения поручений, данных им ответственным лицам в ходе поездки по области в начале года. Напомним, тогда глава государства поручил полностью задействовать возможности области в сфере туризма, организовать новые направления и продвигать их на мировом рынке, развивать гостиничный и транспортный инфраструктуры.
Главе государства также представили проекты по привлечению иностранных и местных туристов, дальнейшему развитию туристического потенциала региона. Специалисты рассказали о проводимой работе по открытию новых туристических направлений и туристической продукции, ожидаемом объеме туристического потока в 2018 году.