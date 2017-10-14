Президенту представили проект «Безопасный туризм»

Источник: Kommersant.uz

Проект включает в себя меры по оснащению объектов туристической инфраструктуры средствами видеонаблюдения, подключению государственных и негосударственных объектов, оказывающих туристические услуги и обеспечивающих безопасность туристов, к единой информационно-коммуникационной системе, формированию базы данных о туристах, посещающих область.

Шавкату Мирзиёеву была представлена информация о ходе исполнения поручений, данных им ответственным лицам в ходе поездки по области в начале года. Напомним, тогда глава государства поручил полностью задействовать возможности области в сфере туризма, организовать новые направления и продвигать их на мировом рынке, развивать гостиничный и транспортный инфраструктуры.