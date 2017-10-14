В Госдуме прорабатывают внесение законопроекта, отвечающего на санкции США
Данный вопрос прорабатывается, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Данный вопрос прорабатывается, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Я не хочу пока комментировать этот вопрос, мы на эту тему думаем», — сказал спикер на просьбу прокомментировать возможность принятия законопроекта в ответ на санкции США.
Мы прорабатываем этот вопрос, но пока не можем презентовать его и говорить о конкретном содержании. Идет проработка этого вопроса.
В конце июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, облекает в форму закона ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов.
В сентябре США закрыли три дипломатических представительства РФ на своей территории, в том числе генконсульство в