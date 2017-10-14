Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Польша ответила на слова России о "тихой" переброске танков США
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
22:12 (мск), источник: Ведомости

Президент Узбекистана будет летать на самолете Алишера Усманова

Для дальних перелетов президента Узбекистана будет арендован самолет Airbus 340 M-IABU, предложенный его оператором GlobalJet. Об этом сообщается на сайте Uzbekistan Airways.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Национальная авиакомпания “Узбекистон хаво йуллари” от имени правительства Республики Узбекистан выражает признательность господину Алишеру Бурхановичу Усманову за его согласие сдавать в аренду и готовность оперативно предоставлять самолет Airbus 340 M-IABU для использования президентом Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Национальная авиакомпания заключила договор аренды с владельцем воздушного судна компанией Klaret Aviation Limited на коммерческих условиях, отметили в Uzbekistan Airways.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Володин пообещал не хлопать дверью в конфликте с ПАСЕ
Марш националистов прошел в Киеве
Российский бюджет не боится санкций
Дамаск потребовал от Турции вывести войска из провинции Идлиб
Трамп рассказал о встрече с несуществующим президентом
В Госдуме прорабатывают законопроект, отвечающий на санкции США
ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на 3-е место в РФПЛ
В Роскосмосе отчитались об успешном пуске ракеты с «Прогрессом»
Москва открыла Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Спорт
Гол Овечкина и передачи Кузнецова помогли победить «Вашингтону» Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу за 19 минут на площадке
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь