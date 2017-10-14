Президент Узбекистана будет летать на самолете Алишера Усманова

«Национальная авиакомпания “Узбекистон хаво йуллари” от имени правительства Республики Узбекистан выражает признательность господину Алишеру Бурхановичу Усманову за его согласие сдавать в аренду и готовность оперативно предоставлять самолет Airbus 340 M-IABU для использования президентом Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.