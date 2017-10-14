КНДР пообещала уничтожить всех угрожающих процветанию нации врагов

«Мы видели выступление детей и российских девушек в заключение церемонии открытия 137-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС). Наша страна тоже хочет, чтобы такое будущее было. Это мир и процветание. Поэтому, чтобы добиться такого мира, всех врагов, которые могут помешать этому будущему, мы всех их решительно уничтожим», — сказал Ан Дон Чхун журналистам в субботу по окончании мероприятий МПС.