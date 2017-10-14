Илгизар Сабиров назначен хокимом Хорезмской области
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 октября своим указом назначил Илгизара Сабирова на должность хокима Хорезмской области.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 октября своим указом назначил Илгизара Сабирова на должность хокима Хорезмской области.
14 октября 2017 года состоялась внеочередная сессия Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов. В ней принял участие и выступил Президент Шавкат Мирзиёев.
На сессии был рассмотрен организационный вопрос. По представлению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева временно исполнявший обязанности хокима Хорезмской области Илгизар Сабиров утвержден на должности хокима Хорезмской области.
Напомним, что Илгизар Сабиров с начала сентября исполнял обязанности главы региона.