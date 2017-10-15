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04:06 (мск), источник: ТАСС

Основатель журнала Hustler предложил $10 млн за помощь в импичменте Трампа

Таким образом Лэрри Флинт выразил свое несогласие с назначением президентом США «недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности».

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Основатель и владелец американского порножурнала Hustler Лэрри Флинт предложил награду в $10 млн за информацию, которая позволит объявить импичмент президенту США Дональду Трампу. Соответствующее объявление размещено в субботу в газете The Washington Post.

«Лэрри Флинт и журнал Hustler объявляют о предложении до $10 млн за информацию, которая приведет к импичменту и смещению с поста Дональда Трампа», — гласит заголовок объявления.

Его автор высказал ряд претензий к президенту США, в том числе за увольнение директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, а также за «хронический непотизм и назначение недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности».

«Импичмент станет запутанным и проблематичным делом, однако альтернатива — еще три года дестабилизирующей [страну] дисфункции [администрации] — еще хуже», — отметил Флинт. «Конечно, я могу купить на эти $10 млн предметы роскоши или развить мой бизнес, — продолжал он. — Но какой мне прок от мира, опустошенного самым могущественным болваном истории?».

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В США 74-летнего Флинта — он парализован с конца 1970-х вследствие неудачного покушения на его жизнь — несколько раз пытались привлечь к суду за публикацию непристойностей, но адвокатам удавалось добиваться его оправдания на основании первой поправки к конституции, гарантирующей свободу печати.

В июле конгрессмены-демократы Брэд Шерман и Эл Грин попытались инициировать импичмент Трампа за создание препятствий правосудию в ходе расследования приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией. В Белом доме назвали эту инициативу смехотворной. Вероятность того, что проект резолюции двух демократов будет утвержден Палатой представителей Конгресса крайне мала, поскольку большинством там располагают республиканцы.

Согласно итогам опроса, проведенного общественной организацией «Институт исследования религии и общества» (Public Religion Research Institute), четверо из каждых десяти американцев поддерживают идею импичмента 45-го президента США. Опрос более 2 тыс. американцев проводился в период с 2 по 8 августа.

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