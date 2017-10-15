Основатель журнала Hustler предложил $10 млн за помощь в импичменте Трампа
Таким образом Лэрри Флинт выразил свое несогласие с назначением президентом США «недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности».
Таким образом Лэрри Флинт выразил свое несогласие с назначением президентом США «недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности».
«Лэрри Флинт и журнал Hustler объявляют о предложении до $10 млн за информацию, которая приведет к импичменту и смещению с поста Дональда Трампа», — гласит заголовок объявления.
«Импичмент станет запутанным и проблематичным делом, однако альтернатива — еще три года дестабилизирующей [страну] дисфункции [администрации] — еще хуже», — отметил Флинт. «Конечно, я могу купить на эти $10 млн предметы роскоши или развить мой бизнес, — продолжал он. — Но какой мне прок от мира, опустошенного самым могущественным болваном истории?».
В США 74-летнего Флинта — он парализован с конца 1970-х вследствие неудачного покушения на его жизнь — несколько раз пытались привлечь к суду за публикацию непристойностей, но адвокатам удавалось добиваться его оправдания на основании первой поправки к конституции, гарантирующей свободу печати.
В июле
Согласно итогам опроса, проведенного общественной организацией «Институт исследования религии и общества» (Public Religion Research Institute), четверо из каждых десяти американцев поддерживают идею импичмента 45-го президента США. Опрос более 2 тыс. американцев проводился в период с 2 по 8 августа.