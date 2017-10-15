Основатель журнала Hustler предложил $10 млн за помощь в импичменте Трампа

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Основатель и владелец американского порножурнала Hustler Лэрри Флинт предложил награду в $10 млн за информацию, которая позволит объявить импичмент президенту США Дональду Трампу. Соответствующее объявление размещено в субботу в газете The Washington Post.

«Лэрри Флинт и журнал Hustler объявляют о предложении до $10 млн за информацию, которая приведет к импичменту и смещению с поста Дональда Трампа», — гласит заголовок объявления.

Его автор высказал ряд претензий к президенту США, в том числе за увольнение директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, а также за «хронический непотизм и назначение недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности».

«Импичмент станет запутанным и проблематичным делом, однако альтернатива — еще три года дестабилизирующей [страну] дисфункции [администрации] — еще хуже», — отметил Флинт. «Конечно, я могу купить на эти $10 млн предметы роскоши или развить мой бизнес, — продолжал он. — Но какой мне прок от мира, опустошенного самым могущественным болваном истории?».

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В США 74-летнего Флинта — он парализован с конца 1970-х вследствие неудачного покушения на его жизнь — несколько раз пытались привлечь к суду за публикацию непристойностей, но адвокатам удавалось добиваться его оправдания на основании первой поправки к конституции, гарантирующей свободу печати.

В июле конгрессмены-демократы Брэд Шерман и Эл Грин попытались инициировать импичмент Трампа за создание препятствий правосудию в ходе расследования приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией. В Белом доме назвали эту инициативу смехотворной. Вероятность того, что проект резолюции двух демократов будет утвержден Палатой представителей Конгресса крайне мала, поскольку большинством там располагают республиканцы.