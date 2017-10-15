Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Война c Америкой на западной границе: кто кого
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10:04 (мск), источник: ДЕЙТА

Молодежь Приморья пообщается с Путиным на ВФМС-2017

Президент России Владимир Путин посетит церемонию открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, сообщает «Deita. ru».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что с 14 по 22 октября в России состоится ВФМС-2017, который соберет более 20 тысяч молодых и активных людей со всего мира.

Вчера, 14 октября, на фестиваль в Сочи отправилась официальная делегация Приморского края в составе 56 человек.

Глава государства не только примет участие в торжественной церемонии открытия фестиваля в Ледовом дворце «Большой», но и пообщается с молодежью.

ВФМС дважды проходил в СССР: в 1957 и 1985 годах. В современной России масштабное событие пройдет впервые.

Ирина Петрова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Польская комиссия нашла запись взрыва на самописце Ту-154 
Спикер Госдумы сообщил о подготовке ответа на санкции США
КНДР пообещала уничтожить всех угрожающих процветанию нации
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 13-го тура РФПЛ
Орешкин рассказал о подготовке ряда приватизационных сделок
СМИ: зоны пожаров в Калифорнии превзошли по площади Нью-Йорк
«Нелюбовь» Звягинцева получила Гран-при кинофестиваля в Лондоне
Спорт
«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в матче чемпионата России Три матча в Уфе, Ростове-на- Дону и Санкт-Петербурге пройдут в воскресенье в 13-м туре чемпионата России по футболу
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь