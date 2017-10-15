Молодежь Приморья пообщается с Путиным на ВФМС-2017

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что с 14 по 22 октября в России состоится ВФМС-2017, который соберет более 20 тысяч молодых и активных людей со всего мира.

Вчера, 14 октября, на фестиваль в Сочи отправилась официальная делегация Приморского края в составе 56 человек.

Глава государства не только примет участие в торжественной церемонии открытия фестиваля в Ледовом дворце «Большой», но и пообщается с молодежью.

ВФМС дважды проходил в СССР: в 1957 и 1985 годах. В современной России масштабное событие пройдет впервые.