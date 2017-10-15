Экспортный центр планируют создать в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Экспортный центр, с помощью которого регион будет налаживать и развивать внешнеторговые связи с Китайской Народной Республикой и другими странами, планируют создать в Иркутской области, отметил губернатор региона Сергей Левченко на встрече с заместителем министра сельского хозяйства КНР. Цюй Дунюй в составе делегации прибыл в область для того, чтобы обсудить перспективы сотрудничества Приангарья и Китая в области аграрной промышленности. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

С помощью экспортного центра можно будет выделять средства со стороны федерального и областного бюджетов на производство и экспорт продукции в Китай, отметил Сергей Левченко.

«Я надеюсь, мы с вами находимся в начале нового большого проекта по поставкам сельхозпродукции из Иркутской области в КНР, — сказал губернатор.

Цюй Дунюй отметил, что министерства сельского хозяйства России и Китая договорились разработать программу о сотрудничестве двух стран в агропромышленном комплексе.

«Мы договорились, что обе стороны создадут рабочую группу экспертов для взаимодействия, чтобы определить, в каких отраслях в разных субъектах России развивать сотрудничество. Многие регионы готовы поставлять свою продукцию в Китай, и нужно понимать, на чем сконцентрироваться, чтобы упорядочить конкуренцию и сотрудничество в целом, — подчеркнул Цюй Дунюй.

Губернатор Сергей Левченко поддержал предложенный формат сотрудничества.

«Мы должны оценить спрос, чтобы вкладывать средства в производство определенных видов продукции. Определить ее перечень мы могли бы с помощью рабочей группы, затем с помощью экспортного центра сможем выработать условия для производителей. На следующем этапе нужно будет определить ответственные компании для совместной работы», — отметил Сергей Левченко.

Глава Приангарья особо подчеркнул преимущества сотрудничества КНР именно с Иркутской областью: природные условия нашего региона позволяют производить экологически чистую сельхозпродукцию, а низкая стоимость электроэнергии открывает перспективы для создания предприятий по переработке сырья. Кроме того, в Иркутской области увеличивается площадь обрабатываемых земель, а значит, возможен рост объемов производимой продукции.

Визит заместителя министра сельского хозяйства КНР в Приангарье продлился два дня. За это время состоялись презентации компаний Иркутской области и Китая, работающих в агропромышленной отрасли, а также встреча китайской делегации с первым заместителем губернатора — председателем правительства Иркутской области Русланом Болотовым. Планируется, что в ноябре регион посетят специалисты в области овощеводства из Китая для консультаций по внедрению технологии выращивания овощей в закрытом грунте в условиях Приангарья. Замминистра сельского хозяйства КНР Цюй Дунюй, в свою очередь, пригласил представителей Иркутской области на Международную выставку импортных и экспортных промышленных товаров, которая пройдет в 2018 году в Шанхае.

«Область намерена и в дальнейшем сотрудничать и укреплять дружеские отношения с Китайской Народной Республикой в сфере агропромышленного комплекса. Уверен, что у нас есть все предпосылки для того, чтобы выйти на новый взаимовыгодный уровень сотрудничества», — сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.