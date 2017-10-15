Андрей Травников рассказал о первых шагах на посту врио губернатора Новосибирской области
Эта неделя прошла под знаком знакомства с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области. В понедельник политической элите Андрея Травникова представил сибирский полпред Сергей Меняйло. Большой зал правительства с трудом вместил всех желающих увидеть нового главу. Повышенный интерес понятен. Совершенно незнакомый новосибирцам человек приехал руководить областью. И главный вопрос — хорошо это или плохо.