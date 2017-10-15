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09:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Андрей Травников рассказал о первых шагах на посту врио губернатора Новосибирской области

Эта неделя прошла под знаком знакомства с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области. В понедельник политической элите Андрея Травникова представил сибирский полпред Сергей Меняйло. Большой зал правительства с трудом вместил всех желающих увидеть нового главу. Повышенный интерес понятен. Совершенно незнакомый новосибирцам человек приехал руководить областью. И главный вопрос — хорошо это или плохо.

Источник: Вести - Новосибирск

Почему — Андрей Травников, какие перед ним стоят задачи, кто из действующих министров останется в его команде, пригласит ли своих людей из Вологды, мэром которой он бы до конца прошлой недели. В политических и околополитических кругах развернулось гадание на кофейной гуще. В среду Андрей Травников побывал в редакции «Вестей», и дал нашему каналу эксклюзивное интервью.

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