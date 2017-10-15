Андрей Травников рассказал о первых шагах на посту врио губернатора Новосибирской области

Почему — Андрей Травников, какие перед ним стоят задачи, кто из действующих министров останется в его команде, пригласит ли своих людей из Вологды, мэром которой он бы до конца прошлой недели. В политических и околополитических кругах развернулось гадание на кофейной гуще. В среду Андрей Травников побывал в редакции «Вестей», и дал нашему каналу эксклюзивное интервью.