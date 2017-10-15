Губернатор и спикер облдумы поздравили дорожников Воронежской области

Представители органов власти отметили, что в регионе уделяется большое внимание развитию дорожной инфраструктуры. В области реализуют масштабные проекты как федерального, так и областного уровня. Значительные ресурсы направляются на ремонт и строительство дорог в муниципалитетах.
— Результаты вашего труда важны для каждого жителя региона, будь то водитель или пешеход. В современных условиях от безопасности и качества дорог зависят жизнь, здоровье, благополучие людей и успехи области в целом, — подчеркнули глава региона и председатель облдумы.
Алексей Гордеев и Владимир Нетесов поблагодарили работников дорожного хозяйства за труд и пожелали крепкого здоровья, добра, удачи и ровных дорог на профессиональном и жизненном пути.