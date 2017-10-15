Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Вид авто, на которые мечтает пересадить весь Казахстан Назарбаев
Война c Америкой на западной границе: кто кого
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Войска РФ опередили «морских котиков» в войне с ИГИЛ - СМИ
"Крым российский": британцы в Сети о мосте в Крыму
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
09:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Глава Красноярска проинспектировал благоустройство левобережной набережной

Сейчас в городе ведется благоустройство левобережной набережной Енисея.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В рамках федеральной программы «Городская среда», которую инициировала фракция партии «Единая Россия» в Госдуме, в Красноярске проходят работы по благоустройству левобережной набережной. Во время общественных обсуждений жители города практически единогласно высказались за обновление именно этого общественного пространства. Также предложения местных жителей стали основой концепции реконструкции набережной, которая должна стать комплексно обустроенным, доступным, непрерывным общественным пространством — единым линейным парком.

Как заявил представитель подрядчика — директор ООО «НСК» Сергей Монастыршин, одним из самых трудозатратных видов работ стала модернизация системы освещения набережной.

«Выполнен большой объем по электроснабжению: на расстоянии 7,5 километров произведена замена более 200 опор освещения, воздушная линия спрятана под землю. На сегодня на верхнем ярусе набережной ведем работы по укладке необычной трехцветной брусчатки, которая впервые применяется в нашем городе. Кроме того, производим внутреннюю и внешнюю отделку визит-центра, в ближайшее время ожидаем поставку лифта для маломобильных категорий», — отметил он.

На месте автопарковки, ранее она располагалась в районе улиц Вейнбаума и Сурикова, проходит формирование ландшафтного парка для горожан. Планируется, что это будет аллея с амфитеатром и скамейками. Главной особенностью парка станет необычное озеленение. Для этого пригласили московского ландшафтного дизайнера Анну Андрееву — автора идеи известной крымской набережной в Москве.

Своим мнением поделилась депутат Красноярского городского Совета депутатов Елена Курамшина. «Я живу в Центральном районе, очень люблю это общественное пространство. Уверена, после проведения всех работ мы получим набережную, которая будет выгодно отличаться от подобных пространств других сибирских городов и не только. Особо нравится брусчатка на верхнем ярусе, комфортная уличная мебель, фонари… Визуально набережная получается просторной, открытой», — пояснила Елена Курамшина.

Сейчас на набережной обустраивается визит-центр с комнатой матери и ребенка, оформлены спуски к воде — лестницы с деревянными настилами. Особое внимание при производстве работ по благоустройству уделено созданию безбарьерной среды. В районе Коммунального моста для любителей творчества и выступлений, тематических вечеров появилась новая сцена. А в районе Регистрационной палаты впервые уложено спортивное покрытие для занятий бегом.

Контроль благоустройства левобережной набережной проходит с участием общественного комитета, созданного по инициативе главы города. В еженедельном режиме красноярцы инспектируют каждый этап работ. Один из активных участников общественного комитета Вадим Смирнов говорит, что замечания и предложения горожан в работе учитываются.

«Мы вносили свои рекомендации по местам расположения игровых площадок, участвовали в выборе дизайна брусчатки. Работы проводились в зеленой зоне, и мы требовали от подрядчика, чтобы все насаждения были сохранены. Конечно, то, что было год назад и сейчас — это разные картинки. Набережная меняет свой облик, приобретает новые очертания», — сказал он.

В ходе инспекции глава города Эдхам Акбулатов отметил, что набережная станет эстетичным, доступным и функциональным общественным пространством: «Здесь появится несколько детских и спортивных площадок, для которых уже подготовлены участки. Изюминкой набережной станет ландшафтный парк. В перспективе в нем будет высажено более 60 видов растений, в этом осеннем сезоне здесь произведут посадки крупных деревьев и кустарников. Что важно, верхний ярус набережной, в районе Коммунального моста, станет сквозным и соединится с Александровским бульваром. Кроме того, от Театральной площади будет сделан пешеходный переход, чтобы люди могли напрямую выходить на набережную. Рассчитываю, что летом будущего года набережная предстанет перед красноярцами обновленной, и они смогут в полной мере оценить ее преображение».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Красноярске готовятся отметить 500 дней до старта Зимней универсиады-2019
Польская комиссия нашла запись взрыва на самописце Ту-154 
Спикер Госдумы сообщил о подготовке ответа на санкции США
КНДР пообещала уничтожить всех угрожающих процветанию нации
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 13-го тура РФПЛ
Орешкин рассказал о подготовке ряда приватизационных сделок
СМИ: зоны пожаров в Калифорнии превзошли по площади Нью-Йорк
«Нелюбовь» Звягинцева получила Гран-при кинофестиваля в Лондоне
Спорт
«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в матче чемпионата России Три матча в Уфе, Ростове-на- Дону и Санкт-Петербурге пройдут в воскресенье в 13-м туре чемпионата России по футболу
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь