Глава Красноярска проинспектировал благоустройство левобережной набережной

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В рамках федеральной программы «Городская среда», которую инициировала фракция партии «Единая Россия» в Госдуме, в Красноярске проходят работы по благоустройству левобережной набережной. Во время общественных обсуждений жители города практически единогласно высказались за обновление именно этого общественного пространства. Также предложения местных жителей стали основой концепции реконструкции набережной, которая должна стать комплексно обустроенным, доступным, непрерывным общественным пространством — единым линейным парком.

Как заявил представитель подрядчика — директор ООО «НСК» Сергей Монастыршин, одним из самых трудозатратных видов работ стала модернизация системы освещения набережной.

«Выполнен большой объем по электроснабжению: на расстоянии 7,5 километров произведена замена более 200 опор освещения, воздушная линия спрятана под землю. На сегодня на верхнем ярусе набережной ведем работы по укладке необычной трехцветной брусчатки, которая впервые применяется в нашем городе. Кроме того, производим внутреннюю и внешнюю отделку визит-центра, в ближайшее время ожидаем поставку лифта для маломобильных категорий», — отметил он.

На месте автопарковки, ранее она располагалась в районе улиц Вейнбаума и Сурикова, проходит формирование ландшафтного парка для горожан. Планируется, что это будет аллея с амфитеатром и скамейками. Главной особенностью парка станет необычное озеленение. Для этого пригласили московского ландшафтного дизайнера Анну Андрееву — автора идеи известной крымской набережной в Москве.

Своим мнением поделилась депутат Красноярского городского Совета депутатов Елена Курамшина. «Я живу в Центральном районе, очень люблю это общественное пространство. Уверена, после проведения всех работ мы получим набережную, которая будет выгодно отличаться от подобных пространств других сибирских городов и не только. Особо нравится брусчатка на верхнем ярусе, комфортная уличная мебель, фонари… Визуально набережная получается просторной, открытой», — пояснила Елена Курамшина.

Сейчас на набережной обустраивается визит-центр с комнатой матери и ребенка, оформлены спуски к воде — лестницы с деревянными настилами. Особое внимание при производстве работ по благоустройству уделено созданию безбарьерной среды. В районе Коммунального моста для любителей творчества и выступлений, тематических вечеров появилась новая сцена. А в районе Регистрационной палаты впервые уложено спортивное покрытие для занятий бегом.

Контроль благоустройства левобережной набережной проходит с участием общественного комитета, созданного по инициативе главы города. В еженедельном режиме красноярцы инспектируют каждый этап работ. Один из активных участников общественного комитета Вадим Смирнов говорит, что замечания и предложения горожан в работе учитываются.

«Мы вносили свои рекомендации по местам расположения игровых площадок, участвовали в выборе дизайна брусчатки. Работы проводились в зеленой зоне, и мы требовали от подрядчика, чтобы все насаждения были сохранены. Конечно, то, что было год назад и сейчас — это разные картинки. Набережная меняет свой облик, приобретает новые очертания», — сказал он.