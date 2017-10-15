Дариге Назарбаевой представили военную технику, производимую в Петропавловске

Источник: Informburo.kz

Председатель комитета Сената Парламента РК по международным отношениям, обороне и безопасности Дарига Назарбаева с акимом Атырауской области Нурланом Ногаевым побывали в воинской части 51051 управления Регионального командования «Запад» и ознакомились с вооружением и бронетехникой региона, сообщает pricom.kz.



Источник: Informburo.kz

Командующий войсками Регионального командования «Запад» Даулет Оспанов рассказал гостям об истории становления воинской части, а также показал музей военных трофеев и достижений.

Начальник штаба Нурлан Алдияров представил обмундирование разведывательных подразделений, в том числе экипировку подразделений «Амфибия», горную, общевойсковых, штурмовых подразделений, а также парадную военную форму.

Источник: Informburo.kz

Гостей также ознакомили с парком военной техники и вооружения. Особый интерес у Дариги Назарбаевой вызвало вооружение, которое производится в Казахстане, в том числе бронемашина «Арлан», модернизированная цифровая радиорелейная станция Р-409, универсальный мобильный комплекс связи, командная бронемашина БТР-60, радиостанция ультракоротковолновой и коротковолновой связи «Талис» и «Тадиран» и огнестрельное вооружение АКМ-72 (модернизирован на заводе в Уральске). Вся военная техника связи производится на Петропавловском заводе имени Кирова.

Источник: Informburo.kz