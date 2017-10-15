Дмитрий Азаров поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Источник: РИА "Новости"

«Вы вносите достойный вклад в развитие Самарской области и всей России. Благодаря вашему упорному, самоотверженному труду ситуация с состоянием дорог в губернии буквально на глазах меняется к лучшему, а дорожно-строительная профессия пользуется все большим уважением в обществе», — говорится в поздравлении.

«Создание современной дорожно-транспортной инфраструктуры является приоритетом в работе регионального правительства. Продолжается строительство знаковых объектов транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу — развязок, трамвайной линии до стадиона “Самара Арена” и прилегающих к нему улиц, ремонтируются десятки дорог, входящих в “гостевой” маршрут мирового первенства. Высокими темпами ведется строительство мостового перехода “Фрунзенский”, транспортной развязки в Тольятти», — отметил Дмитрий Азаров.