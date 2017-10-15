В Москве согласовали кандидатуру Павла Микова на должность омбудсмена края

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Павла Микова на должность омбудсмена Пермского края. Она направила соответствующее письмо в регионального Заксобрание, депутатам которого предстоит выбрать нового уполномоченного по правам человека в Прикамье.

Напомним, последние 12 лет пост омбудсмена в Прикамье занимала Татьяна Марголина. В сентябре этого года у неё истек очередной срок работы на этой должности. По закону, уполномоченный по правам человека в Пермском крае не может занимать свой пост больше двух сроков подряд. Поэтому в Прикамье выберут нового омбудсмена. Павел Миков с февраля 2008 года трудится уполномоченным по правам ребёнка Пермского края.