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09:36 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Москве согласовали кандидатуру Павла Микова на должность омбудсмена края

Депутаты Заксобрания в октябре выберут нового уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

Источник: Аргументы и факты

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Павла Микова на должность омбудсмена Пермского края. Она направила соответствующее письмо в регионального Заксобрание, депутатам которого предстоит выбрать нового уполномоченного по правам человека в Прикамье.

13 октября Татьяна Москалькова в Москве встретилась с претендентами на пост омбудсмена в нескольких регионах страны: помимо Микова она одобрила кандидатуры Татьяны Лариной (Тульская область), Сарданы Гурьевой (Республика Якутия) и Олега Михайлюка (Магаданская область).

Нового уполномоченного Пермского края депутаты регионального парламента должны избрать на ближайшем пленарном заседании в октябре.

Напомним, последние 12 лет пост омбудсмена в Прикамье занимала Татьяна Марголина. В сентябре этого года у неё истек очередной срок работы на этой должности. По закону, уполномоченный по правам человека в Пермском крае не может занимать свой пост больше двух сроков подряд. Поэтому в Прикамье выберут нового омбудсмена. Павел Миков с февраля 2008 года трудится уполномоченным по правам ребёнка Пермского края.

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