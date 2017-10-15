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09:35 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Врио губернатора Приморья столкнулся с противодействием при отмене продажи «Хаятта»

Но добиться отмены аукциона все-таки удалось.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 октября, PrimaMedia.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко столкнулся с нежеланием со стороны Русского аукционного дома (РАД) отменять продажу недостроенного «Хаятта» на мысе Бурном во Владивостоке. Однако отменить аукцион удалось. Об этом глава региона рассказал в небольшом интервью телеканалу «Россия24», сообщает ИА PrimaMedia.

«Мы дали команду отменить аукцион, но встретили сопротивление от самих аукционистов, они не хотели его отменять. Только сейчас добился, что отменяют, настолько был лакомый кусочек, что отойти от него не могли», — сказал Андрей Тарасенко.

Напомним, что решение отменить продажу «Хаятта» врио губернатора озвучил 8 октября во время инспекции по проблемным стройкам во Владивостоке. Он раскритиковал попытки продать объект за бесценок и заявил, что ни политического, ни экономического мотива он в этом не видит.

«У меня слов нет. Много будет уволено людей по этой части. Будем смотреть, кто виноват, как виноват. Продажу я пока не понимаю. Гостиница стоит огромных денег. Продажа — 2,9 млрд рублей и еще не хотят покупать. Государство сколько денег туда закатало. Я отказываюсь делать такой шаг: такое количество денег — и продавать за бесценок», — сказал тогда Тарасенко.

В поддержку решения высказались депутаты краевого парламента, но уточнили, что бюджетные средства на достройку тратить больше не готовы. Врио губернатора, в свою очередь, сказал, что займется поиском соинвестора для завершения строительства. Представители бизнеса и экономисты отмечают, что это сложная задача.

Отель на мысе Бурном, готовность которого составляет 80% был выставлен на продажу, однако аукционы срывались несколько раз. Изначально намечались торги на повышение. Они должны были начаться с отметки 4,153 млрд рублей, однако на самый элитный недострой в Приморье не поступило ни одной заявки. Следующий аукцион, который был намечен на 24 августа, должен был проходить по голландской системе на понижение суммы, и без того не покрывающей заявленные расходы. Далее торги перенесли уже на 28 сентября, как сообщал РАД, по просьбе инвесторов, которым потребовалось дополнительное время, чтобы взвесить предложение. Буквально перед торгами РАД выпустил пресс-релиз, в котором делал акцент на минимальная цена объекта — 2,9 млрд рублей.

Напомним, гостиница Hyatt состоит из двух корпусов, в главном располагаются гостиничный вестибюль, жилые номера, рестораны, конференц-залы. Второй спроектирован под размещение СПА-центра с бассейном. Общая площадь зданий комплекса — 46 726,5 кв. метров. Площадь земельных участков — 31 278 кв. метров. Площадь земельного участка под строительство — 1,0933 га. Спроектировало комплекс архитектурное бюро RMJM, основанное в 1956 году в Эдинбурге, среди известных работ которого — Фалькиркское колесо и здание парламента Шотландии, в России — башня «Эволюция» в «Москва-Сити», напоминающая по форме молекулу ДНК, и «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге со штаб-квартирой Газпрома.

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