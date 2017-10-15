Врио губернатора Приморья столкнулся с противодействием при отмене продажи «Хаятта»

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 октября, PrimaMedia.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко столкнулся с нежеланием со стороны Русского аукционного дома (РАД) отменять продажу недостроенного «Хаятта» на мысе Бурном во Владивостоке. Однако отменить аукцион удалось. Об этом глава региона рассказал в небольшом интервью телеканалу «Россия24», сообщает ИА PrimaMedia.

«Мы дали команду отменить аукцион, но встретили сопротивление от самих аукционистов, они не хотели его отменять. Только сейчас добился, что отменяют, настолько был лакомый кусочек, что отойти от него не могли», — сказал Андрей Тарасенко.

Напомним, что решение отменить продажу «Хаятта» врио губернатора озвучил 8 октября во время инспекции по проблемным стройкам во Владивостоке. Он раскритиковал попытки продать объект за бесценок и заявил, что ни политического, ни экономического мотива он в этом не видит.

«У меня слов нет. Много будет уволено людей по этой части. Будем смотреть, кто виноват, как виноват. Продажу я пока не понимаю. Гостиница стоит огромных денег. Продажа — 2,9 млрд рублей и еще не хотят покупать. Государство сколько денег туда закатало. Я отказываюсь делать такой шаг: такое количество денег — и продавать за бесценок», — сказал тогда Тарасенко.

В поддержку решения высказались депутаты краевого парламента, но уточнили, что бюджетные средства на достройку тратить больше не готовы. Врио губернатора, в свою очередь, сказал, что займется поиском соинвестора для завершения строительства. Представители бизнеса и экономисты отмечают, что это сложная задача.

Отель на мысе Бурном, готовность которого составляет 80% был выставлен на продажу, однако аукционы срывались несколько раз. Изначально намечались торги на повышение. Они должны были начаться с отметки 4,153 млрд рублей, однако на самый элитный недострой в Приморье не поступило ни одной заявки. Следующий аукцион, который был намечен на 24 августа, должен был проходить по голландской системе на понижение суммы, и без того не покрывающей заявленные расходы. Далее торги перенесли уже на 28 сентября, как сообщал РАД, по просьбе инвесторов, которым потребовалось дополнительное время, чтобы взвесить предложение. Буквально перед торгами РАД выпустил пресс-релиз, в котором делал акцент на минимальная цена объекта — 2,9 млрд рублей.