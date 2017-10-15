Атамбаев хочет созвать заседание ЕАЭС из-за ситуации на границе
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил о праве своей страны созвать внеочередное заседание глав государств экономического союза.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил о праве своей страны созвать внеочередное заседание глав государств экономического союза.
АСТАНА, 15 окт — Sputnik. У Кыргызстана есть право созвать внеочередное заседание глав государств ЕАЭС, если ситуация на границе с Казахстаном останется прежней, заявил президент КР Алмазбек Атамбаев.
Проблемы с пересечением
«Надо определиться, есть ли у нас ЕАЭС, а то получилось, как в книге Оруэлла “Скотный двор”, где говорится, что все животные равны, но некоторые равнее. Посмотрим, если ситуация не изменится, то у меня будет право созвать заседание союза», — заявил президент, слова которого приводит Sputnik Кыргызстан.
В Комитете национальной безопасности Казахстана 11 октября пояснили, что проводится плановая пограничная операция, целью которой является пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства.
Позже