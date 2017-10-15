Атамбаев хочет созвать заседание ЕАЭС из-за ситуации на границе

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 окт — Sputnik. У Кыргызстана есть право созвать внеочередное заседание глав государств ЕАЭС, если ситуация на границе с Казахстаном останется прежней, заявил президент КР Алмазбек Атамбаев.

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Проблемы с пересечением кыргызстанско-казахстанской границы начались 10 октября. На трех КПП образовались длинные автомобильные пробки и огромные очереди. По словам Атамбаева, на данный момент, Казахстан объясняет ситуацию на границе проведением выборов в Кыргызстане.

«Надо определиться, есть ли у нас ЕАЭС, а то получилось, как в книге Оруэлла “Скотный двор”, где говорится, что все животные равны, но некоторые равнее. Посмотрим, если ситуация не изменится, то у меня будет право созвать заседание союза», — заявил президент, слова которого приводит Sputnik Кыргызстан.

В Комитете национальной безопасности Казахстана 11 октября пояснили, что проводится плановая пограничная операция, целью которой является пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства.

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исакова 11 октября 2017 года написал на персональной странице в социальной сети Facebook о своих переговорах с президентом Республики Казахстан по текущей ситуации на кыргызско-казахской государственной границе. По его словам, президент Назарбаев дал поручение правительству Казахстана «снять все образовавшиеся вопросы на границе».