Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Война c Америкой на западной границе: кто кого
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
"На алименты подавать не буду": жена разводится с Аршавиным
СМИ о поведении Лукашенко перед Путиным на саммите
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
11:37 (мск), источник: Sputniknews.kz

Атамбаев хочет созвать заседание ЕАЭС из-за ситуации на границе

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил о праве своей страны созвать внеочередное заседание глав государств экономического союза.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 окт — Sputnik. У Кыргызстана есть право созвать внеочередное заседание глав государств ЕАЭС, если ситуация на границе с Казахстаном останется прежней, заявил президент КР Алмазбек Атамбаев.

Читайте также
ЦИК Кыргызстана сделал странную публикацию за день до выборов

Проблемы с пересечением кыргызстанско-казахстанской границы начались 10 октября. На трех КПП образовались длинные автомобильные пробки и огромные очереди. По словам Атамбаева, на данный момент, Казахстан объясняет ситуацию на границе проведением выборов в Кыргызстане.

«Надо определиться, есть ли у нас ЕАЭС, а то получилось, как в книге Оруэлла “Скотный двор”, где говорится, что все животные равны, но некоторые равнее. Посмотрим, если ситуация не изменится, то у меня будет право созвать заседание союза», — заявил президент, слова которого приводит Sputnik Кыргызстан.

В Комитете национальной безопасности Казахстана 11 октября пояснили, что проводится плановая пограничная операция, целью которой является пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства.

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исакова 11 октября 2017 года написал на персональной странице в социальной сети Facebook о своих переговорах с президентом Республики Казахстан по текущей ситуации на кыргызско-казахской государственной границе. По его словам, президент Назарбаев дал поручение правительству Казахстана «снять все образовавшиеся вопросы на границе».

Позже пресс-служба премьер-министра Казахстана опровергла эту информацию: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не встречался с премьер-министром Кыргызстана и не давал поручений правительству Казахстана по решению проблем, возникших на казахстанско-кыргызской границе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 'Нам такая помощь не нужна' – Атамбаев о 100 миллионах из Казахстана
По ту сторону темноты: как живут незрячие в Астане
Польская комиссия нашла запись взрыва на самописце Ту-154 
Спикер Госдумы сообщил о подготовке ответа на санкции США
КНДР пообещала уничтожить всех угрожающих процветанию нации
Шарапова выиграла первый трофей после возвращения
Орешкин рассказал о подготовке ряда приватизационных сделок
Ларри Флинт готов заплатить за импичмент Трампа
«Нелюбовь» Звягинцева получила Гран-при кинофестиваля в Лондоне
Спорт
«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в матче чемпионата России Три матча в Уфе, Ростове-на- Дону и Санкт-Петербурге пройдут в воскресенье в 13-м туре чемпионата России по футболу
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь