Голосование на выборах президента Киргизии в Москве проходит спокойно

Выборы нового президента Киргизии проходят в воскресенье, 15 октября. На главный пост страны претендуют 11 кандидатов. Среди их выдвиженец от президентской Социал-демократической партии страны экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, которого называют преемником действующего главы республики Алмазбека Атамбаева. Президентский срок Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты.

Всего в России открыты шесть избирательных участков при учреждениях МИД — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Новосибирске и Красноярске. В Москве улица перед зданием посольства, в котором расположен избирательный участок, перекрыта, дежурит наряд милиции.

«Активность на нашем участке очень хорошая: в 9.00 утра был большой наплыв, граждане показывают свою активность и небезразличие к выборам. Голосование проходит в штатном режиме. Никаких инцидентов не наблюдается», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что на участке в Москве зарегистрированы 6507 избирателей, по состоянию на утро воскресенья проголосовали 367 человек.