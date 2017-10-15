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11:22 (мск), источник: РИА Новости

Владелец Hustler предложил $10 миллионов за компромат для импичмента Трампа

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Владелец американского журнала «для взрослых» Hustler Ларри Флинт предложил десять миллионов долларов за информацию, которая позволит провести импичмент президента США Дональда Трампа.

Источник: AP 2017

«Я не ожидаю, что кто-либо из миллионеров-приятелей Трампа его сдаст, но я уверен, что есть много осведомленных людей, для которых десять миллионов долларов — большая сумма», — говорится в объявлении, опубликованном в газете Washington Post.

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Флинт рассматривает в качестве оснований для отстранения Трампа «сговор с враждебной державой для фальсификации выборов», «подстрекательство к междоусобице» через поддержку неонацистов, нанесение ущерба национальной политике из-за конфликта интересов, ложь и некомпетентность, непотизм и выход из Парижского соглашения по климату.

Как отмечает сам бизнесмен, ранее он уже организовывал подобные кампании. В частности, он предлагал крупные суммы за информацию о бывшем спикере палаты представителей Бобе Ливингстоне и сенаторе Дэвиде Виттере.

В объявлении отмечается, что все звонки и письма с информацией останутся конфиденциальными. Предоставляемые данные должны быть получены законным путем, и журнал Hustler оставляет за собой право опубликовать информацию.

Летом два члена палаты представителей США — демократы Брэд Шерман и Эл Грин — выступили с инициативой импичмента Трампа в связи с тем, что тот якобы оказывал препятствие правосудию в ходе расследования «связи» его президентской кампании с РФ.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

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