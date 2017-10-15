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14:34 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан присоединился к Межпарламентскому союзу

На сегодняшний день в межпарламентском союзе состоит 176 государств, вместе с Узбекистаном новыми участниками стали Туркменистан и республика Вануату.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Узбекистан, Туркмения и Республика Вануату стали новыми членами Межпарламентского союза, в ближайшее время к Союзу присоединятся два государства-наблюдателя — Маршалловы острова и Сент-Люсия, сообщил на заседании председатель МПС Сабер Чоудхури.

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Таким образом, количество участников Межпарламентского союза достигло 176.

Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) стала ассоциированным членом Межпарламентского союза, такое решение было принято на заседании руководящего Совета Федерации МПС.

Теперь число ассоциированных членов МПС достигло 12, сообщил Чоудхури, передает РИА Новости.

Как отметил глава МПС, Союз все больше превращается в парламентское измерение ООН. «За последние три года к МПС присоединились 10 новых членов. Это свидетельствует о росте авторитета организации, усилении роли в мире межпарламентской дипломатии. Процесс расширения МПС будет продолжен», — сказал он.

Генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг сообщил об инициативе нового механизма в МПС — «универсального членства» в организации, благодаря которому членство в МПС не будет приостанавливаться в случае несвоевременной уплаты взносов. По его словам, такими образом, в МПС будут действовать те же механизмы членства, что и в ООН.

Инициатива будет доработана и вынесена на обсуждение следующей Ассамблеи МПС весной 2018 года.

Межпарламентский союз (Inter-Parliamentary Union, IPU, МПС) — одна из старейших международных организаций, целью которой является установление личного контакта между членами парламентов и их объединение для укрепления сотрудничества между государствами.

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