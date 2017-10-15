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12:56 (мск), источник: Ведомости

Коалиция позволила боевикам ИГ эвакуироваться из Ракки

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с запрещенной террористической организацией «Исламское государство» позволила боевикам мирно покинуть сирийскую Ракку.

Источник: Reuters

Они выйдут из города в сопровождении поддерживаемых США сирийских ополченцев, сообщает Reuters.

Как рассказал агентству член городского совета Ракки Омар Аллуш, боевикам разрешили покинуть город вечером 15 октября. При этом они намерены увести с собой около 400 мирных жителей в качестве «живого щита».

Накануне представитель сирийских отрядов народной самообороны (YPG) Нури Махмуд заявил, что Ракка, считающаяся столицей ИГ, может быть освобождена от боевиков в субботу или в воскресенье. В выходные более 100 боевиков ИГ сдались военным.

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