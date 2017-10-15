Коалиция позволила боевикам ИГ эвакуироваться из Ракки

Источник: Reuters

Они выйдут из города в сопровождении поддерживаемых США сирийских ополченцев, сообщает Reuters.

Как рассказал агентству член городского совета Ракки Омар Аллуш, боевикам разрешили покинуть город вечером 15 октября. При этом они намерены увести с собой около 400 мирных жителей в качестве «живого щита».