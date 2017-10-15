Канцлер Австрии проголосовал на парламентских выборах
ВЕНА, 15 октября. /ТАСС/. Действующий канцлер и председатель
ВЕНА, 15 октября. /ТАСС/. Действующий канцлер и председатель
Свой голос глава кабинета министров вместе с супругой Эвелине
«Посмотрим на результаты. Это будет увлекательно, но, как вы знаете, сегодня после обеда будет еще одно мероприятие, а именно игра “Аустрии”. Спокойно посмотрю игру. Будет хорошо, если оба события пройдут успешно», — сказал Керн собравшимся журналистам.
Канцлер Керн увлекается футболом и является болельщиком футбольного клуба «Аустрия» из Вены. Команда проведет в воскресенье выездную игру со «Штурмом» в Граце.
Досрочные парламентские выборы проходят в воскресенье в Австрии с участием 16 партий и политических движений. Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов избирателей. По итогам выборов президент Александер Ван дер Беллен наделит лидера крупнейшей парламентской фракции полномочиями по формированию кабинета министров или ведению коалиционных переговоров.
Основная борьба за большинство в парламенте и кресло канцлера развернется между действующим главой кабинета министров и председателем