Канцлер Австрии проголосовал на парламентских выборах

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Свой голос глава кабинета министров вместе с супругой Эвелине Штайнбергер-Керн отдал на избирательном участке в венском районе Нойбау, передает корреспондент ТАСС.

«Посмотрим на результаты. Это будет увлекательно, но, как вы знаете, сегодня после обеда будет еще одно мероприятие, а именно игра “Аустрии”. Спокойно посмотрю игру. Будет хорошо, если оба события пройдут успешно», — сказал Керн собравшимся журналистам.

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Канцлер Керн увлекается футболом и является болельщиком футбольного клуба «Аустрия» из Вены. Команда проведет в воскресенье выездную игру со «Штурмом» в Граце.

Досрочные парламентские выборы проходят в воскресенье в Австрии с участием 16 партий и политических движений. Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов избирателей. По итогам выборов президент Александер Ван дер Беллен наделит лидера крупнейшей парламентской фракции полномочиями по формированию кабинета министров или ведению коалиционных переговоров.