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13:07 (мск), источник: РИА Новости

Польские власти спекулируют на гибели Качиньского, считает Клинцевич

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Польские власти спекулируют на гибели Леха Качиньского в угоду своим интересам, никакого отношения к авиакатастрофе эта дурно пахнущая политика не имеет, заявил РИА Новости в воскресенье первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее министр обороны Польши Антони Мачеревич сообщил, что польская комиссия нашла запись момента взрыва в записи бортового самописца Ту-154, в 2010 году потерпевшего крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катынь, все они погибли.

«Думаю, что это заявление министра обороны Польши следует рассматривать как своего рода довесок к недавнему прибытию в страну бронетанковой бригады США. Судя по всему, Антони Мачеревич полагает, что российско-польские отношения испорчены еще недостаточно», — сказал сенатор.

По его словам, речь уже далеко не в первый раз идет «о дурно пахнущей политике, которая абсолютно никакого отношения к гибели президента Польши не имеет».

Одновременно нарушаются все мыслимые моральные нормы, отметил Клинцевич. «Считаю даже по-человечески противоестественным эксплуатировать тему этой национальной трагедии в угоду политической конъюнктуре, к тому же ложно понятой», — добавил парламентарий.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии. Она, по словам Мачеревича, установила, «что произошел взрыв, который в конечном итоге самолет уничтожил».

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