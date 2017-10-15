Польские власти спекулируют на гибели Качиньского, считает Клинцевич

Ранее министр обороны Польши Антони Мачеревич сообщил, что польская комиссия нашла запись момента взрыва в записи бортового самописца Ту-154, в 2010 году потерпевшего крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катынь, все они погибли.

«Думаю, что это заявление министра обороны Польши следует рассматривать как своего рода довесок к недавнему прибытию в страну бронетанковой бригады США. Судя по всему, Антони Мачеревич полагает, что российско-польские отношения испорчены еще недостаточно», — сказал сенатор.

По его словам, речь уже далеко не в первый раз идет «о дурно пахнущей политике, которая абсолютно никакого отношения к гибели президента Польши не имеет».

Одновременно нарушаются все мыслимые моральные нормы, отметил Клинцевич. «Считаю даже по-человечески противоестественным эксплуатировать тему этой национальной трагедии в угоду политической конъюнктуре, к тому же ложно понятой», — добавил парламентарий.