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13:09 (мск), источник: РИА Новости

В ГД сочли странным заявление Польши о записи взрыва на Ту-154 Качиньского

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия») считает странным, что после стольких лет в Польше заявляют об обнаружении записи момента взрыва в Ту-154, при крушении которого погиб президент республики Лех Качиньский.

Источник: РИА Новости

Ранее министр обороны Польши Антони Мачеревич сообщил, что польская комиссия нашла запись момента взрыва в записи бортового самописца Ту-154, в 2010 году потерпевшего крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катынь, все они погибли.

«Я не верю, что прошло столько лет, а теперь кто-то что-то вдруг находит. Да? Я, конечно, считаю — странно», — заявил Чепа РИА Новости.

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Парламентарий рассказал, что он имеет авиационное образование и сам участвовал в работе таких комиссий. «Если это данные с речевого (самописца — ред.), то момент касания самолета земли всегда будет сопровождаться взрывом, и речевой (самописец — ред.) запишет этот взрыв. Я просто не знаю, кто анализировал, как анализировали… Эту пленку, ее тоже дешифруют органы, специальные органы, которые этим занимаются, организации, не так просто это сделать», — пояснил Чепа.

«И когда непрофессионалы говорят, что “мы обнаружили” — кто обнаружил, что обнаружили, где обнаружили, как обнаружили? Пусть это расскажут нам подробнее», — заключил он.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии. Она, по словам Мачеревича, установила, «что произошел взрыв, который в конечном итоге самолет уничтожил».

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