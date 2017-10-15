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14:08 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Как наказали бы каталонских сепаратистов по российским законам

Многие российские комментаторы высказывались в поддержку стремления Каталонии к независимости. Между тем, если бы нечто подобное случилось в самой России, гипотетическим сепаратистам грозили бы реальные тюремные сроки.

Источник: AFP 2017

Российские комментаторы, в том числе занимающие прокремлевскую позицию, часто критикуют Мадрид за политику, которая довела ситуацию до референдума в Каталонии, и поддерживают регион в его стремлении к независимости.

Не признанный центральными властями Испании и Евросоюзом референдум о независимости Каталонии 1 октября закончился столкновениями с полицией, а также массовыми митингами сторонников и противников отделения.

По ходу развития событий российские государственные СМИ выражали глубокое сочувствие каталонцам и критиковали Мадрид.

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«Вампиры из Мадрида высасывают все соки из беззащитной Каталонии», — заявил в эфире ведущий программы «Воскресное время» Валерий Фадеев. «Суд и полиция, а если потребуется и армия — их инструменты. Это, конечно, ошибка», — сетовал ведущий.

Как правило, российские комментаторы не упоминают, что если бы действия сторонников независимости Каталонии происходили где-нибудь в самой России, они бы подпадали под целый ряд уголовных статей. Эти статьи активно применяются, предусматривают наказания вплоть до длительных тюремных сроков, и в последние годы ужесточались дополнительно.

Русская служба Би-би-си представила, что грозило бы лидерам и рядовым участникам каталонских событий, если бы они произошли в России.

Призывы к сепаратизму

Наказание: от штрафа в размере 100 тысяч рублей до пяти лет тюрьмы.

Испанская конституция устанавливает «нерушимое единство испанской нации», и только парламент Испании может изменить ее. Однако за словесные призывы к отделению каталонцев не наказывают.

В России публичные призывы к сепаратизму уголовно наказуемы (ст. 280.1 УК РФ). Соответствующая статья появилась в Уголовном кодексе России в мае 2014 года после аннексии Крыма.

Наиболее жестоко караются призывы к нарушению территориальной целостности страны в СМИ и интернете.

По данным издания «Медиазона» на январь 2017 года, по статье были осуждены семь человек. Четверо из них за посты и репосты в соцсетях получили реальные и условные сроки.

А челябинский блогер Алексей Морошкин был отправлен на принудительное психиатрическое лечение. За пост о войне на востоке Украины в социальной сети «Вконтакте» пользователь Рафис Кашапов получил три года колонии.

Проведение незаконного референдума

Наказание: от штрафа в размере 100 тыс. рублей до семи лет тюрьмы.

Накануне референдума испанская полиция провела рейды, задержав 14 официальных лиц Каталонии, участвовавших в организации голосования.

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Испанский суд присудил семи официальным лицам штраф в размере 12 тыс. евро (около 800 тысяч рублей) за каждый день, когда они будут продолжать подготовку к референдуму. Еще 16 чиновникам назначили штраф в размере 6 тыс. евро (408 тыс. рублей) за каждый день подготовки референдума.

В России за организацию незаконного, с точки зрения федеральных властей, голосования глава региона мог бы получить наказание по статье «превышение должностных полномочий».

Как правило, российские суды выносят приговоры по ней за преступления, связанные с коррупцией.

Митинги, не согласованные с властями

Наказание: от штрафа в размере 10 тысяч рублей до 15 лет лишения свободы.

Только за неделю, начавшуюся 5 октября, в Барселоне прошло как минимум пять митингов противников и сторонников отделения Каталонии. Массовые акции по этому поводу регулярно проходят в Каталонии уже более месяца.

В России, согласно Кодексу об административных правонарушениях (ст. 20.2 КоАП), в митинге нельзя участвовать в маске или в одежде, скрывающей лицо, иметь при себе оружие, огнеопасные приспособления, устройства для задымления.

Нарушением считается участие в митинге, если он мешал движению транспорта и пешеходов. За это предусмотрен штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей либо обязательные работы до 40 часов.

Повестки в суд по этой статье получили, например, задержанные на митингах оппозиции 7 октября 2017 года.

Затем было возбуждено и уголовное дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. По версии Следственного комитета по Санкт-Петербургу, из-за того, что протесты мешали движению автотранспорта, машина скорой помощи не успела к умирающей пациентке.

Организация и проведение стихийного митинга в России без согласования с властями — это правонарушение по Кодексу об административных правонарушениях РФ.

В марте 2017 года Тверской суд Москвы присудил Алексею Навальному штраф на 20 тысяч рублей за проведение незаконного митинга «Он вам не Димон» (по названию фильма, рассказывающего о коррупции в окружении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева).

В октябре 2017 года (нарушение в данном случае считалось повторным) Навальный получил 20 суток административного ареста за призывы выйти на несогласованный предвыборный митинг в Нижнем Новгороде.

За третье и последующие нарушения правил организации митинга предусмотрена уголовная статья 212.1.

Так, Ильдар Дадин получил три года колонии общего режима за участие в акции в поддержку Алексея Навального и его брата Олега, обвиняемых по делу ʺИв-Рошеʺ. Сначала Дадина заключили под арест на 15 суток за неповиновение полиции, а позднее предъявили уголовное обвинение.

Если же митинг будет признан массовыми беспорядками, то участникам будет грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет, а организаторам — от восьми до 15 лет, согласно соответствующей статье.

Призывы к подобного рода действиям наказываются отдельно и могут обернуться тюремным заключением на срок до двух лет.

По ней, в частности, были предъявлены обвинения фигурантам уголовного дела о беспорядках на митинге на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. В результате часть из более чем 30 фигурантов получили за это реальные тюремные сроки.

Неповиновение полиции и насилие против полицейских

Наказание: от штрафа в размере 1 тыс. рублей до 10 лет лишения свободы.

В стычках со стражами порядка в Каталонии пострадало почти 800 человек, в том числе те, кто пытался не дать полиции изъять избирательные урны с участков непризнанного центром референдума.

Сообщалось и о 12 пострадавших полицейских, а также троих задержанных, в том числе молодой девушке, за неповиновение полиции и насилие по отношению к полицейскому. Пока неизвестно, какое наказание они понесут.

Неповиновение законным требованиям полиции карается в России штрафом в размере 1 тыс. рублей или административным арестом на 15 суток (ст. 19.3 КоАП РФ).

В случае, если обвиняемый совершил насилие в отношении полицейского, все зависит от тяжести причиненного стражу порядка вреда (ст. 318 УК РФ).

Если причиненный вред не опасен для жизни и здоровья, то самое мягкое наказание, которое может ему грозить — штраф 200 тыс. рублей, а самое суровое — лишение свободы на пять лет.

Если действия обвиняемого были опасны для жизни и здоровья полицейского, обвиняемый может быть осужден на срок в 10 лет лишения свободы.

Данная статья также фигурировала в «болотном деле» наряду с массовыми беспорядками.

Наблюдавшие за делом отмечали, что позицию обвинения зачастую подкрепляли прежде всего показания самих полицейских, а доводы защиты судом в расчет не принимались.

Так, по версии следствия Андрей Барабанов бил ногой сотрудников полиции и пытался сорвать с них шлемы. Он был приговорен к трем годам и семи месяцам лишения свободы и вышел на свободу в 2015 году.

Степан Зимин бросил в полицейских кусок асфальта, за что был осужден на 3,5 года колонии (освобожден досрочно в 2015 году).

Михаил Косенко несколько раз ударил полицейского. После двух лет в следственном изоляторе его отправили на принудительное психиатрическое лечение.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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