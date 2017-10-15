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15:39 (мск), источник: Sputnik

Шавкат Мирзиёев пообщался с местной молодежью в Ургенче

Во время беседы с молодежью президент отметил, что сверстники должны помогать вернуться к здоровому образу жизни сбившимся с пути молодым людям.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил Центр молодежи в городе Ургенче.

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В центре, действующем на территории парка культуры и отдыха имени Амира Темура города Ургенча работают более десяти кружков по таким направлениям, как швейное дело, рисование, шахматы, литература, парикмахерское дело и другие.

Глава республики ознакомился с условиями, созданными в Центре молодежи, пишет пресс-служба президента Узбекистана.

«Мы можем построить множество таких современных сооружений, но то, какие знания и профессии в них приобретать, зависит от ваших, молодежи, стремлений и инициатив. В этом плане молодежь Хорезма должна стать примером для других», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что молодым людям, по разным причинам сбившимся с верного пути, сверстники должны помогать в их возвращении к здоровой жизни. Он также встретился с группой активных юношей и девушек области, побеседовал с ними.

Выступившие на встрече выразили благодарность главе государства за осуществляемыереформы по всемерной поддержке молодежи, создаваемые для нее условия и возможности.

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