Шавкат Мирзиёев пообщался с местной молодежью в Ургенче
Во время беседы с молодежью президент отметил, что сверстники должны помогать вернуться к здоровому образу жизни сбившимся с пути молодым людям.
Во время беседы с молодежью президент отметил, что сверстники должны помогать вернуться к здоровому образу жизни сбившимся с пути молодым людям.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил Центр молодежи в городе Ургенче.
В центре, действующем на территории парка культуры и отдыха имени Амира Темура города Ургенча работают более десяти кружков по таким направлениям, как швейное дело, рисование, шахматы, литература, парикмахерское дело и другие.
Глава республики ознакомился с условиями, созданными в Центре молодежи, пишет
«Мы можем построить множество таких современных сооружений, но то, какие знания и профессии в них приобретать, зависит от ваших, молодежи, стремлений и инициатив. В этом плане молодежь Хорезма должна стать примером для других», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Президент отметил, что молодым людям, по разным причинам сбившимся с верного пути, сверстники должны помогать в их возвращении к здоровой жизни. Он также встретился с группой активных юношей и девушек области, побеседовал с ними.
Выступившие на встрече выразили благодарность главе государства за осуществляемыереформы по всемерной поддержке молодежи, создаваемые для нее условия и возможности.