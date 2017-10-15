«Я лично получал его благословение». Бабанов и Атамбаев обменялись претензиями

Источник: Tengrinews

Сам кандидат на пост главы государства не промедлил с ответом. По его словам, он впервые слышит о таком факте.

«Я Бабанова знаю с 2005 года, — сообщил, отвечая на вопросы журналистов, Алмазбек Атамбаев после голосования в избирательном участке. — Расскажу историю. Наши жены дружили как две сестры. Бабанов, когда я стал премьером в 2007 году, он с моего дома не выходил. Я ушел с поста, он пропал. В 2010 году он появился. Он умеет обаять человека красивыми глазами и сладкими словами. С 2010 года я помогал ему и прикрывал от проблем. Когда Бабанов пришел с просьбой с реструктуризацией его долга перед Россией по цементному заводу, я этот вопрос решил через Медведева. Когда я сказал “почему ты не достраиваешь торговый центр”, он попросил там помочь. И там я помог ему получить 2 миллиарда сомов».

По словам Алмазбека Атамбаева, Омурбек Бабанов каждую неделю бывал у него дома.

«Мы семьями кушали клубнику с бабановского хозяйства. И тут вдруг, полтора месяца назад, Бабанов, который меня по-турецки называл аби, старший брат, боготворил меня, — начинает меня поливать грязью. Ко мне приходил зарубежный олигарх и предлагал 20 миллионов долларов, чтобы я поддержал Бабанова. Я сказал ему, что есть вещи, которые не продаются. А потом я уже узнал о готовящихся беспорядках и откуда они финансируются. Слава богу, я вовремя успел разглядеть личико Бабанова. Мне говорили: “Вот как он кинул Айдара Акаева, Максима Бакиева, так и вас кинет”. Я никому не позволю себя топтать, страну топтать и продавать ее. Пусть люди сами выбирают, кого выбрать. За каждое слово я готов ответить и в суде, и перед богом. Я сам Бабанова все эти годы прикрывал. Силовики мне говорили, что его место в другом месте. Но я доверчивый человек. Все равно надо прощать людей. Всю нашу продажную оппозицию», — заявил Алмазбек Атамбаев.

Чуть позже кандидат в президенты КР Омурбек Бабанов собрал пресс-конференцию у себя в штабе и ответил на обвинения Алмазбека Атамбаева.

Читайте также Алмазбек Атамбаев рассказал, чем будет заниматься после выборов

«Я, когда принимал решение баллотироваться в президенты, советовался не только с командой, но и с президентом нашей страны Атамбаевым, — рассказал Омурбек Бабанов. — Я лично получал благословение его, что “да надо тебе идти в президенты. Ты выдвигаешься от оппозиции, а мы выберем своего кандидата, народ кого выберет, того и выберет, единственное, что я гарантирую”. Лично он мне давал гарантии, есть свидетели, которым он гарантировал, что выборы будут честные. Я просил равные условия, к сожалению, их нет. В последнюю неделю я уверен, что Алмазбека Шаршеновича Атамбаева дезинформировали. Вся предоставляемая информация со стороны ГКНБ, милиции абсолютно его дезориентировала».

Омурбек Бабанов сказал, что заявление действующего главы государства его сильно огорчило.

«Я — публичный политик. Свою жизнь в политике и бизнесе я не строил под чьим-то крылом, никто не благоденствовал, самостоятельно строил. В 2005 году я сам избрался от одномандатного округа Карабулы и получил по стране второе место — 87 процентов. Тогда я об Атамбаеве не слышал и не знал. Когда произошла революция, Алмаз Шаршенович был начальником штаба, тогда и познакомились. Я хочу напомнить, что тогда Алмаз Шаршенович не был премьер-министром. Он тогда был в оппозиции», — сказал Омурбек Бабанов.

«В 2006 году я вместе со всеми вышел против Бакиева, когда Алмаз Шаршенович (Атамбаев — Прим. ред.) не был премьер-министром, я стоял на митинге семь дней, — напомнил Омурбек Бабанов. — Мало того, что я стоял, еще и финансировал. Основное финансирование было моим. Можете у них спросить. Когда распустили одномандатных депутатов в 2007 году он не был премьер-министром, я тогда возглавил оппозиционную партию социал-демократов и в списке был номер один. Возглавлял штаб, вся моя команда там была. Я усилил социал-демократов, пригласил Розу Отунбаеву, Эдиля Байсалова, Дамиру Ниязалиеву. Боролся до конца и финансировал партию социал-демократов. Меня лишили гражданства, я не покинул ряды социал-демократов, стоял до конца. Когда Бакиевы проверяли мои компании, сажали моих бухгалтеров, я остался один на один со своими проблемами. Когда Алмаз Шаршенович был премьер-министром при Бакиеве, я был самостоятельным депутатом одномандатного округа. Когда он ушел с поста премьер-министра, я стоял рядом с ним и возглавлял его партию на выборах. Я никогда в жизни никого не кидал». Также Омурбек Бабанов рассказал про торговый центр, о котором говорил действующий президент: «Все знают, что стадионы, парки Бабанов никогда не разрушал и не покупал. Стадион «Инструментальщик» был куплен турецкой компанией «Ямпаш» во время Бакиева. Они начали строить ТЦ и не достроили. Так как одна из наших компаний помогала, они обратились с займами, это была переуступка. Мы не разрушали и не покупали стадион. Относительно помощи с Российского фонда. РФ выделила фонду миллиард долларов, 500 миллионов нужно было осваивать в течение года или двух. К большому сожалению, в Кыргызстане мы не смогли это сделать. Эти 500 миллионов обратно ушли. Остальные 500 миллионов, из них 300 миллионов лежат в российских банках под 0,1 процентов. Что плохого, что мы построили этот ТЦ?

«2010 год. Такое ощущение создается, что я после прихода Алмаз Шаршеновича, рядом оказался. Я тогда создал партию “Республика”, и мы выиграли выборы в парламент. Когда у Алмаза Шаршеновича не получилось создать коалицию, я в отличие от него никогда никого не обвинял. Я наоборот еще раз протянул ему руку и сказал, что он должен возглавить правительство. Когда Алмаз Шаршенович избирался в президенты, он прекрасно знает, что у меня есть огромное вложение в его президентскую кампанию. Я помогал ему не только со своей командой, но и материально», — добавил Омурбек Бабанов.

По словам Омурбека Бабанова, Алмазбек Атамбаев официально извинился перед ним и назвал «ошибкой» его уход с поста премьер-министра в 2012 году.

«Я здесь не могу понять, относительно 20 миллионов, которые якобы предлагал какой-то олигарх Алмазу Шаршеновичу. Я это впервые слышу. У него достаточно много знакомых и близких людей — олигархов, и этот вопрос больше к нему. Я никогда, никому ничего не предлагал», — заявил кандидат в президенты КР.

Отдельно Омурбек Бабанов остановился и на заявлениях о якобы готовящихся им провокациях:

«У меня сейчас было несколько минут времени. Я посмотрел КТР, я вижу к чему это идет. Сейчас со стороны власти готовятся провокации. Со стороны МВД набираются спортсмены, ГКНБ готовит провокацию. Будьте осторожны. Я и моя команда не будем участвовать в провокациях. Мы не будем захватывать ничего, даже Белый дом. Мы будем все фиксировать и думаю ответ заставит себя ждать. Я услышал от президента, что идет раздача оружия. Это меня сильно беспокоит. Откуда эта информация? Кто раздает? Почему не озвучивают? Почему нет задержаний? То, что я не готовлю провокацию, показывает то, что моя семья здесь живет, в Бишкеке. Тот кто готовит переворот, в первую очередь увозит семью».