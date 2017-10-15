Движение «Воевод» выступило против изменения Конституции Молдовы
Движение «Воевод» и организация «Последователи Штефана» выступили против изменения Конституции, путем замены названия государственного языка.
Движение «Воевод» и организация «Последователи Штефана» выступили против изменения Конституции, путем замены названия государственного языка.
КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Национальное движение «Воевод» и Молодежное движение «Последователи Штефана» выступили против желания некоторых депутатов молдавского парламента изменить статью 13 Конституции Республики Молдова включением с нее синтагмы «румынский язык», сообщил корреспонденту Sputnik президент движения «Воевод» Николай Паскару.
По его словам, существует стопроцентная историческая аргументация того, что в Молдове периода Средних веков, Нового и новейшего времени название родного языка молдаван — молдавский.
«Мы считаем, что желание изменить название языка приведет к дестабилизации в стране. Эта инициатива принадлежит
Он призвал граждан Молдовы и другие общественные силы поддержать озвученную им позицию и «не поддаваться на популистские инициативы».