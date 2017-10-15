Движение «Воевод» выступило против изменения Конституции Молдовы

По его словам, существует стопроцентная историческая аргументация того, что в Молдове периода Средних веков, Нового и новейшего времени название родного языка молдаван — молдавский.

«Мы считаем, что желание изменить название языка приведет к дестабилизации в стране. Эта инициатива принадлежит либерально-демократической партии, которая имеет сегодня нулевой рейтинг, а представители этого политформирования участвовали в выводе государственных денег из Молдовы за рубеж. Усматриваем в нынешних действиях этих политиков желание привлечь к себе как можно больше внимания, чтобы вернуть себе популярность», — отметил Паскару.