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16:51 (мск), источник: Sputnik.md

Движение «Воевод» выступило против изменения Конституции Молдовы

Движение «Воевод» и организация «Последователи Штефана» выступили против изменения Конституции, путем замены названия государственного языка.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Национальное движение «Воевод» и Молодежное движение «Последователи Штефана» выступили против желания некоторых депутатов молдавского парламента изменить статью 13 Конституции Республики Молдова включением с нее синтагмы «румынский язык», сообщил корреспонденту Sputnik президент движения «Воевод» Николай Паскару.

По его словам, существует стопроцентная историческая аргументация того, что в Молдове периода Средних веков, Нового и новейшего времени название родного языка молдаван — молдавский.

«Мы считаем, что желание изменить название языка приведет к дестабилизации в стране. Эта инициатива принадлежит либерально-демократической партии, которая имеет сегодня нулевой рейтинг, а представители этого политформирования участвовали в выводе государственных денег из Молдовы за рубеж. Усматриваем в нынешних действиях этих политиков желание привлечь к себе как можно больше внимания, чтобы вернуть себе популярность», — отметил Паскару.

Он призвал граждан Молдовы и другие общественные силы поддержать озвученную им позицию и «не поддаваться на популистские инициативы».

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