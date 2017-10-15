США осторожно подходят к разработке санкций против России, заявил Тиллерсон

Источник: AP 2017

В прямом эфире телекомпании CNN ведущий попросил госсекретаря прокомментировать заявление сенаторов Джона Маккейна и Бена Кардина о том, что администрация США затягивает реализацию пакета санкций против РФ.

«Что касается России в особенности, то мы очень осторожно разрабатываем нормативы для компаний, которые занимаются бизнесом», — сказал Тиллерсон.

Он отметил, что лично участвует в подобных обсуждениях вместе с министерством финансов США.

«Мы сотрудничаем с минфином для разработки таких критериев, чтобы люди могли понимать, что разрешено, а что поставит под угрозу санкций их самих», — сказал Тиллерсон.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту «Северный поток-2».