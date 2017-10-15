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17:41 (мск), источник: Интерфакс

На выборах президента Киргизии лидирует Сооронбай Жээнбеков

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — Кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков лидирует на выборах главы государства.

Источник: РИА "Новости"

По данным ЦИК, по итогам предварительного подсчета более 150 тысяч бюллетеней за него проголосовали 55 тысяч 866 избирателей.

Основной соперник Жээнбекова, оппозиционный кандидат Омурбек Бабанов набирает 44 тысячи 392 голоса.

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За пост президента Киргизии борются два бывших премьера

В воскресение в Киргизии проходят выборы президента. В них участвуют 11 кандидатов, среди них сразу три бывших премьер-министра: Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Темир Сариев.

Полномочия действующего президента Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, и он не имеет права повторно баллотироваться.

На выборах были открыты 2 тыс. 375 избирательных участков. Общее количество избирателей составляет 3 млн 25 тыс. 770 человек.

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