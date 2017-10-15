На выборах президента Киргизии лидирует Сооронбай Жээнбеков

Источник: РИА "Новости"

По данным ЦИК, по итогам предварительного подсчета более 150 тысяч бюллетеней за него проголосовали 55 тысяч 866 избирателей.

Основной соперник Жээнбекова, оппозиционный кандидат Омурбек Бабанов набирает 44 тысячи 392 голоса.

Видео За пост президента Киргизии борются два бывших премьера

В воскресение в Киргизии проходят выборы президента. В них участвуют 11 кандидатов, среди них сразу три бывших премьер-министра: Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Темир Сариев.

Полномочия действующего президента Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, и он не имеет права повторно баллотироваться.