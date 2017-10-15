Сооронбай Жээнбеков лидирует в выборах президента Кыргызстана

По данным сайта ЦИК Кыргызской республики, лидирует кандидат Сооронбай Жээнбеков. По данным сайта ЦИК КР, по состоянию на 20.40 по местному времени, за Жээнбекова отдали 824 529 голосов. За Бабанова проголосовали 512 619 избирателей. На третьем месте Адахан Мадмумаров с 99 761 голосами. Стоит отметить, что данные по количеству проголосовавших на сайте ЦИК КР оперативно обновляются. По состоянию на 17.00 явка составила 1 213 803 избирателя. По некоторым данным, в предвыборном штабе Жээнбекова уже начали праздновать победу.