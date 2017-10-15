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18:05 (мск), источник: Tengrinews

Сооронбай Жээнбеков лидирует в выборах президента Кыргызстана

Стали известны предварительные результаты президентских выборов в Кыргызстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По данным сайта ЦИК Кыргызской республики, лидирует кандидат Сооронбай Жээнбеков. По данным сайта ЦИК КР, по состоянию на 20.40 по местному времени, за Жээнбекова отдали 824 529 голосов. За Бабанова проголосовали 512 619 избирателей. На третьем месте Адахан Мадмумаров с 99 761 голосами. Стоит отметить, что данные по количеству проголосовавших на сайте ЦИК КР оперативно обновляются. По состоянию на 17.00 явка составила 1 213 803 избирателя. По некоторым данным, в предвыборном штабе Жээнбекова уже начали праздновать победу.

Сооронбай Жээнбеков родился в 1958 году в селе Тельман Ошской области. В 1983 году окончил Киргизский сельскохозяйственный институт имени Скрябина по специальности зооинженер, а в 2003 году — экономический факультет Киргизского аграрного университета по специальности «бухгалтер». Является государственным советником второго класса. В апреле 2016 года Сооронбай Жээнбеков избран премьер-министром Кыргызской Республики. В августе 2017 года он подал в отставку и баллотировался на пост президента Кыргызстана.

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