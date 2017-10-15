Жээнбеков набрал 55 процентов голосов избирателей — предварительные данные ЦИК КР
Кандидат Сооронбай Жээнбеков набрал на выборах президента Кыргызской Республики 54,73 процента или 901 тысячу 575 голосов избирателей.
Кандидат Сооронбай Жээнбеков набрал на выборах президента Кыргызской Республики 54,73 процента или 901 тысячу 575 голосов избирателей.
Такие данные, по состоянию на 21.00, обнародовал ЦИК КР, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На втором месте Омурбек Бабанов — 33,83 процента голосов, 557 тысяч 227 избирателей; Третий Адахан Мадумаров — 6,46 процента голосов, 106 тысяч 422 избирателя; Четвертая позиция у Темира Сариева — 2,56 процента голосов, 42 тысячи 313 избирателей; На пятом Таалатбек Масадыков — 0,62 процента голосов, 10 тысяч 305 избирателей. По состоянию на 17.00 явка составила 1 213 803 избирателя. По некоторым данным, в предвыборном штабе Жээнбекова уже начали праздновать победу.
Сооронбай Жээнбеков родился в 1958 году в селе Тельман Ошской области. В 1983 году окончил Киргизский сельскохозяйственный институт имени Скрябина по специальности «зооинженер», а в 2003 году — экономический факультет Киргизского аграрного университета по специальности «бухгалтер». Является государственным советником второго класса. В апреле 2016 года Сооронбай Жээнбеков избран