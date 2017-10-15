Жээнбеков набрал 55 процентов голосов избирателей — предварительные данные ЦИК КР

На втором месте Омурбек Бабанов — 33,83 процента голосов, 557 тысяч 227 избирателей; Третий Адахан Мадумаров — 6,46 процента голосов, 106 тысяч 422 избирателя; Четвертая позиция у Темира Сариева — 2,56 процента голосов, 42 тысячи 313 избирателей; На пятом Таалатбек Масадыков — 0,62 процента голосов, 10 тысяч 305 избирателей. По состоянию на 17.00 явка составила 1 213 803 избирателя. По некоторым данным, в предвыборном штабе Жээнбекова уже начали праздновать победу.

Сооронбай Жээнбеков родился в 1958 году в селе Тельман Ошской области. В 1983 году окончил Киргизский сельскохозяйственный институт имени Скрябина по специальности «зооинженер», а в 2003 году — экономический факультет Киргизского аграрного университета по специальности «бухгалтер». Является государственным советником второго класса. В апреле 2016 года Сооронбай Жээнбеков избран премьер-министром Кыргызской Республики. В августе 2017 года он подал в отставку и баллотировался на пост президента Кыргызстана.