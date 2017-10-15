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19:19 (мск), источник: Tengrinews

ЦИК назвал пятерку лидеров на выборах президента Кыргызстана

Кандидат Сооронбай Жээнбеков набрал на выборах президента Кыргызской Республики 54,73 процента, или 901 тысячу 575 голосов избирателей.

Источник: Tengrinews

Такие данные по состоянию на 21.00 обнародовал ЦИК КР, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На втором месте Омурбек Бабанов — 33,83 процента голосов, 557 тысяч 227 избирателей; Третий — Адахан Мадумаров — 6,46 процента голосов, 106 тысяч 422 избирателя; Четвертая позиция у Темира Сариева — 2,56 процента голосов, 42 тысячи 313 избирателей; На пятом месте Таалатбек Масадыков — 0,62 процента голосов, 10 тысяч 305 избирателей. По состоянию на 17.00 явка составила 1 213 803 избирателя. По некоторым данным, в предвыборном штабе Жээнбекова уже начали праздновать победу.

Сооронбай Жээнбеков родился в 1958 году в селе Тельман Ошской области. В 1983 году окончил Киргизский сельскохозяйственный институт имени Скрябина по специальности «зооинженер», а в 2003 году — экономический факультет Киргизского аграрного университета по специальности «бухгалтер». Является государственным советником второго класса. В апреле 2016 года Сооронбай Жээнбеков избран премьер-министром Кыргызской Республики. В августе 2017 года он подал в отставку и баллотировался на пост президента Кыргызстана.

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