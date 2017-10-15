Президент Шавкат Мирзиёев посетил Центр молодежи в городе Ургенче

Источник: UzReport.news

Президент Шавкат Мирзиёев 15 октября посетил Центр молодежи в городе Ургенче.

В нашей стране осуществляется последовательная работа по воспитанию молодежи в духе патриотизма, уважения национальных традиций и ценностей, формированию духовно и физически здорового, гармонично развитого молодого поколения, защите его прав и интересов.

Читайте также Президент Шавкат Мирзиёев осмотрел дворцовый комплекс Нуриллабой в Хиве

Реформы, направленные на создание условий для обретения молодежью достойного места в жизни, оказание ей всесторонней поддержки, профессиональную ориентацию и обеспечение занятости, стимулирование инициатив молодежи, дают свои высокие результаты.

В центре, действующем на территории парка культуры и отдыха имени Амира Темура города Ургенча, созданы все условия для содержательного досуга молодежи. Работает более десяти кружков по таким направлениям, как швейное дело, рисование, шахматы, литература, парикмахерское дело и другие.

Указом главы государства «О мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана» от 5 июля текущего года определены меры по организации центров молодежи в областях и городе Ташкенте. Предусмотрены безвозмездная передача соответствующим советам Союза молодежи Узбекистана зданий профессиональных колледжей, освобождаемых во всех районах и городах страны в связи с переходом на систему 11-летнего обязательного общего среднего образования, организация на их базе центров молодежи со всеми удобствами, в том числе библиотеками и книжными магазинами, современных молодежных кинотеатров, а также центров бесплатного профессионального обучения и переобучения молодежи, особенно ее неорганизованной части.

Президент ознакомился с условиями, созданными в Центре молодежи.

Мы можем построить множество таких современных сооружений, но то, какие знания и профессии в них приобретать, зависит от ваших, молодежи, стремлений и инициатив, сказал глава государства. В этом плане молодежь Хорезма должна стать примером для других.

Президент отметил, что молодым людям, по разным причинам сбившимся с верного пути, сверстники должны помогать в их возвращении к здоровой жизни.

Шавкат Мирзиёев встретился с группой активных юношей и девушек области, побеседовал с ними.