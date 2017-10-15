СДПГ лидирует на выборах в земельный парламент Нижней Саксонии

Источник: РИА Новости

По предварительным данным, СДПГ получает от 37 до 37,5% голосов, на втором месте Христианско-демократический союз (ХДС) с 35%.

В парламент также проходят «Зеленые» с 8−8,5%, либералы из Свободной демпартии с 7−7,5% и правая партия «Альтернатива для Германии» с 5,5%. «Левые», по предварительным данным, не проходят пятипроцентный барьер с 4,8−4,5%.