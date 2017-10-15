СДПГ лидирует на выборах в земельный парламент Нижней Саксонии
БЕРЛИН, 15 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева.
БЕРЛИН, 15 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева.
По предварительным данным, СДПГ получает от 37 до 37,5% голосов, на втором месте
В парламент также проходят «Зеленые» с 8−8,5%, либералы из Свободной демпартии с 7−7,5% и правая партия «Альтернатива для Германии» с 5,5%. «Левые», по предварительным данным, не проходят пятипроцентный барьер с 4,8−4,5%.
Формальной причиной проведения досрочных выборов в Нижней Саксонии стала потеря большинства в ландтаге правящей «красно-зеленой» коалицией (СДПГ и «Зеленые») после того, как депутат от «Зеленых» Эльке Твестен перешла в ХДС. Результаты выборов могут повлиять на процесс формирования нового немецкого правительства: неслучайно подготовительные консультации с