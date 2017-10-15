Сооронбай Жээнбеков победил на выборах в Кыргызстане

Источник: Tengrinews

По информации ЦИК КР, на этот момент обработано 97 процентов бюллетеней по автоматической системе подсчета голосов. Второе место с результатом 33,8 процента занял экс — премьер-министр КР Омурбек Бабанов. Замыкает тройку глава партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров — 6,47 процента голосов.

Данные ЦИК КР: Сооронбай Жээнбеков 916 081 — 54,75 процента Омурбек Бабанов 565 515 — 33,8 процента Адахан Мадумаров 108 200 — 6,47 процента Темир Сариев 42 959 — 2,57 процента Талатбек Масадыков 10 592 — 0,63 процента Улукбек Кочкоров 8 371 — 0,5 процента Азимбек Бекназаров 2 730 — 0,16 процента Арстанбек Абдылдаев 1 988 — 0,12 процента Арсланбек Малиев 1 588 — 0,09 процента Эрнис Зарлыков 1 529 — 0,09 процента Токтайым Уметалиева 1 430 — 0,09 процента Против всех 12 135 — 0,73 процента. Как отметили в штабе по подготовке и проведению выборов в Кыргызстане, были представлены данные по системе автоматического подсчета голосов.

«Теперь будет продолжена работа по ручному подсчету бюллетеней. Также мы должны получить данные с наших избирательных участков за рубежом. И по закону, в течение 20 дней, Центризбирком огласит официальные результаты президентских выборов», — заявила председатель ЦИК КР Нуржан Шайылдабекова.