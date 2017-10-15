Австрия: консерваторы побеждают на выборах в парламент
Согласно предварительным результатам подсчета голосов на парламентских выборах в Австрии лидирует консервативно настроенная «Народная партия», которую возглавляет 31-летний Себастиан Курц.
Согласно предварительным результатам подсчета голосов на парламентских выборах в Австрии лидирует консервативно настроенная «Народная партия», которую возглавляет 31-летний Себастиан Курц.
Как сообщается, «Народная партия», курс которой в последнее время заметно сдвинулся вправо, получила почти 31% голосов.
За второе место борются крайне правая «Партия свободы» и
До выборов
Так как именно вопрос об иммиграции доминировал в предвыборных дебатах, у «Партии свободы» появился шанс вновь войти в состав правительства.
Население многих стран Центральной Европы обеспокоено наплывом иммигрантов в 2015 году. В результате в соседней Германии
Переориентация
Если окончательные результаты выборов будут такими же, как и предварительные, в австрийской политике начнутся серьезные изменения, сообщает из Вены корреспондент
После того как более 10 лет страной правила коалиция
Себастиан Курц возглавил «Народную партию» в мае и резко повернул курс партии вправо, пообещав: перекрыть миграционные потоки в Европу; ввести как можно более низкий уровень пособий для беженцев; запретить всем другим иностранцам получать пособия, пока они не проживут в Австрии пять лет.
Выборы были объявлены после того, как Курц отказался сотрудничать с
Согласно традиции, партия, заручившаяся наибольшим числом голосов на выборах, формирует правительство. С 1980-х все правительства Австрии были коалиционными.
Впервые за много лет «Зеленая партия» может не набрать необходимые 4% голосов, чтобы получить места в парламенте.