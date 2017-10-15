Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов основал телекомпанию
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Война c Америкой на западной границе: кто кого
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
"Разрывающая танки": СМИ о новой российской БМП
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
12184-й праздник пива «Октоберфест»
20:20 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Австрия: консерваторы побеждают на выборах в парламент

Согласно предварительным результатам подсчета голосов на парламентских выборах в Австрии лидирует консервативно настроенная «Народная партия», которую возглавляет 31-летний Себастиан Курц.

Источник: AP 2017

Как сообщается, «Народная партия», курс которой в последнее время заметно сдвинулся вправо, получила почти 31% голосов.

За второе место борются крайне правая «Партия свободы» и Социал-демократическая партия, каждая из которых, судя по всему, получает чуть менее трети голосов.

До выборов социал-демократы возглавляли правящую коалицию.

Так как партия Курца не заручится абсолютным большинством голосов, то ей, видимо, придется сформировать коалиционное правительство вместе с антииммигрантской «Партией свободы».

Так как именно вопрос об иммиграции доминировал в предвыборных дебатах, у «Партии свободы» появился шанс вновь войти в состав правительства.

Население многих стран Центральной Европы обеспокоено наплывом иммигрантов в 2015 году. В результате в соседней Германии крайне-правой партии «Альтернатива для Германии» удалось пробиться в бундестаг.

Переориентация

Если окончательные результаты выборов будут такими же, как и предварительные, в австрийской политике начнутся серьезные изменения, сообщает из Вены корреспондент Би-би-си Бетани Белл.

Видео
Предвыборную кампанию в Австрии назвали самой грязной в истории страны

После того как более 10 лет страной правила коалиция социал-демократов и «Народной партии», настроения среди избирателей сдвинулись вправо.

Себастиан Курц возглавил «Народную партию» в мае и резко повернул курс партии вправо, пообещав: перекрыть миграционные потоки в Европу; ввести как можно более низкий уровень пособий для беженцев; запретить всем другим иностранцам получать пособия, пока они не проживут в Австрии пять лет.

Выборы были объявлены после того, как Курц отказался сотрудничать с социал-демократическими партнерами в правящей коалиции.

Крайне правая «Партия свободы» обвиняет Курца в том, что тот списал ее программу, и называет его самозванцем.

Согласно традиции, партия, заручившаяся наибольшим числом голосов на выборах, формирует правительство. С 1980-х все правительства Австрии были коалиционными.

Впервые за много лет «Зеленая партия» может не набрать необходимые 4% голосов, чтобы получить места в парламенте.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Карьера через постель: насколько это норма в Голливуде?
В ГД прокомментировали заявления о записи взрыва на борту Ту-154
США позволят боевикам ИГ мирно покинуть сирийскую Ракку
«Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне РФПЛ
Нападающий «Барселоны» в третий раз станет отцом
Путин объявил открытым фестиваль молодежи
Теракт в Могадишо унес более 230 жизней
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь