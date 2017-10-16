Дмитрий Азаров: «Наш регион нуждается, чтобы о нем узнавали как можно больше людей в различных уголках земного шара»

Источник: РИА "Новости"

Осмотр Дмитрий Азаров начал с посещения «Битвы роботов», где представлена разработка доцентов кафедры инновационного проектирования Самарского технического университета Антона Ракова и Юлии Ратиевой — Ларифуга. Эта конструкция, управляемая рукой-джойстиком, может быть использована в самых разных качествах — от офисного помощника до исследователя космоса.

Далее он проследовал в зону «Youth Expo. Регионы», где представлено около 60 областей и республик. На выставочном павильоне Самарской области директор «Парка дружбы народов» Игорь Буров рассказал Дмитрию Азарову, на какой стадии строительства находится парк. Уникальная зона отдыха расположена в микрорайоне «Волгарь». Его строительство ведет группа компаний «Амонд».

Этнографический проект «Парк дружбы народов» реализуется региональной общественной организацией «Союз народов Самарской области» на принципах частно-государственного партнерства. Он создается ради укрепления дружбы народов в регионе.

Его активное строительство началось ровно год назад. По замыслу, в парке представлена культура народов, которых по численности больше всего в Самарской области. Таким образом, было принято решение о возведении 22 национальных домов.

Абсолютно все детали масштабного проекта создаются в соответствии с национальными традициями народностей. Учитываются не только особенности домов и их убранство, но и подворья, где будут выставлены предметы быта, национальные костюмы и другие экспонаты.

На сегодняшний день на строительной площадке подворья чувашского, осетинского, дагестанского и белорусского народов находятся в высокой степени готовности. На остальных подворьях возведены коробки домов, ведется убранство придворовой территории.

В парке также идет строительство основных дорог. Игорь Буров отметил, что ландшафт территории парка не претерпел изменений. Более того, на территории уже высажены крупномерные деревья, а возле прилегающих озерах посадили ольху. Растение имеет свойство очищать воду.

Со своей стороны, Дмитрий Азаров отметил: «У нас впереди чемпионат мира по футболу, и нам предстоит многое сделать. Хотелось, чтобы основная работа в парке была к этому времени проведена».

Далее глава региона подробно ознакомился с уникальной разработкой Самарского медицинского университета — интерактивным анатомическим столом «Пирогов».

Руководитель студенческого научного общества СамГМУ Артем Сергеев рассказал, что стол направлен на изучение нормальной и патологической анатомии человека. На нем обучаются студенты с первого по четвертый курс, а также интерны и ординаторы медицинских вузов.

«Это разработка Самарского государственного медицинского университета. В 2012 году вуз выиграл грант, и за четыре года был создан этот анатомический стол. Мы проработали полное 3D-моделирование тела человека. Разработки абсолютно оригинальны и запатентованы», — рассказал молодой человек.

Анатомический стол позволяет рассмотреть все органы и системы работы организма в разных режимах. Например, можно взять отдельный орган и детально изучить, что он из себя представляет, вплоть до послойной структуры тканей. Также стол позволяет сравнить здоровой орган и орган с патологией. Дополнительно программа выдает описание заболевания.

«Очень важно, что на столе представлены так называемые спилы “Пирогова”. Это уникальная разработка — сфотографированы реальные спилы всего тела человека. Мы можем детально рассмотреть их в разных проекциях. Также стол запрограммирован работать в режиме диагностики. Здесь мы можем рассмотреть любой орган в формате ультразвукового исследования, МРТ и КТ», — рассказал Артем Сергеев.

Сейчас на базе медицинского университета разрабатывается адаптивная версия стола и для школьников.

На сегодняшний день конкурентов данной разработки в мире нет. Анатомический стол «Пирогов» уже используется в Архангельской области и в Киргизии. Также ведутся переговоры еще с рядом регионов о приобретении программного обеспечения.

Со своей стороны, глава региона отметил, что данную разработку необходимо продвигать по всей стране, особенно это касается отдаленных областей и республик. По мнению Дмитрия Азарова, анатомический стол позволяет получить в процессе обучения познания не только анатомических особенностей организма человека, но совершенствовать навык постановки диагнозов различной сложности.