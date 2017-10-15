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21:50 (мск), источник: Kommersant.uz

Мирзиёев предложил искоренить преступность в Хорезмской области

14 октября 2017 года Шавкат Мирзиёев выступил на внеочередной сессии Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов.

Источник: Kommersant.uz

Участники сессии поддержали предложение главы государства о превращении Хорезмской области в регион, целиком лишенный преступности, создании «хорезмского опыта» в этой сфере.

С привлечением широкой общественности в махаллях области организован 431 пункт общественного контроля. В результате практической работы почти с 1800 лицами, склонными к совершению правонарушений, 655 из них возвращены к здоровому образу жизни.

120 инспекторам по профилактике из 368 вручены ключи от домов и автотранспортных средств.

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