Мирзиёев предложил искоренить преступность в Хорезмской области
14 октября 2017 года Шавкат Мирзиёев выступил на внеочередной сессии Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов.
14 октября 2017 года Шавкат Мирзиёев выступил на внеочередной сессии Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов.
Участники сессии поддержали предложение главы государства о превращении Хорезмской области в регион, целиком лишенный преступности, создании «хорезмского опыта» в этой сфере.
С привлечением широкой общественности в махаллях области организован 431 пункт общественного контроля. В результате практической работы почти с 1800 лицами, склонными к совершению правонарушений, 655 из них возвращены к здоровому образу жизни.
120 инспекторам по профилактике из 368 вручены ключи от домов и автотранспортных средств.