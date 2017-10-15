Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
«Умные» урны установят в Москве
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
"Разрывающая танки": СМИ о новой российской БМП
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
22:20 (мск), источник: РБК

Саакашвили сообщил о возможных попытках власти Украины устранить его

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на антикоррупционном митинге в Харькове заявил, что украинские власти могут устранить его. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Источник: AP 2017
Я точно знаю, что они [власти Украины] попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать, даже убить, это не проблема. Я этого не боюсь.
Михаил Саакашвили

По данным агентства, в митинге принимали участие 700−800 человек.

Давайте покажем 17 октября всем этим барыгам, что Украина не устала, что интеллект в Украине есть, что люди, которые умеют сражаться, в Украине есть, что воля к победе в Украине есть и Украина победит и их, и внешнего врага, — обратился Саакашвили к своим сторонникам на митинге. Акция в поддержку политической реформы пройдет 17 октября перед Верховной радой.

Читайте также
Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине

После завершения митинга Саакашвили направился к своему автомобилю. В это время неизвестный распылил в толпе газ из перцового баллончика. Во время митинга также происходили столкновения между сторонниками и противниками экс-главы Одесской области.

В ходе акции дважды отказывала звукоусиливающая аппаратура, от нее шел дым. Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко обвинил украинские власти в поломке оборудования. «То, что пропал звук, — прямое противодействие властей. Мы проверили кабель — целый, техника работает», — заявил Лещенко.

В начале октября Саакашвили на митинге в Одессе заявил, что «мечтает поменять власть в Киеве». «Мне не нужна ни одна должность на Украине, но я мечтаю только об одном: я хочу поменять власть в Киеве, потому что они помешали мне поменять Одессу и потом вернуться в Одессу​ и поменять Одессу вместе с вами», — заявил он.

Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле указом президента Петра Порошенко. В сентябре Саакашвили и его сторонники прорвали оцепление пограничников на контрольно-пропускном пункте Шегини на границе Польши и Украины. За нелегальное пересечение границы суд в Львовской области в конце сентября оштрафовал Саакашвили на 3400 грн (около 7,5 тыс руб.).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала новых ведущих для «Жди меня»
Умер актер Дмитрий Марьянов
США позволят боевикам ИГ мирно покинуть сирийскую Ракку
В Думе сочли странным заявление о взрыве на борту Ту-154
«Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне РФПЛ
Нападающий «Барселоны» в третий раз станет отцом
Теракт в Могадишо унес более 230 жизней
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь