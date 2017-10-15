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15 октября, источник: БЕЛТА

Наливайко подтверждает введение в Беларуси моратория на новые налоги

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко сегодня в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» подтвердил введение в Беларуси моратория на новые налоги и платежи, сообщает БЕЛТА.

«Однозначно можно сказать, что не планируется и не будут вводится новые налоги, платежи. Эта тенденция обозначена и в плане социально-экономического развития страны на текущий период, и в том пакете документов, который подписывается главой государства (по стимулированию деловой активности — Прим. БЕЛТА)», — отметил Сергей Наливайко.

Также министр прокомментировал возможность расширения перечня видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты.

единого налога. По его словам, в указе № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» учтены все виды деятельности, которые должны осуществляться по заявительному принципу, но со временем он может быть дополнен.

Сергей Наливайко напомнил, что когда вводился заявительный принцип, в списке значилось не более 10 видов деятельности. «Потом стало больше. Суммарно у нас 30 видов деятельности, которые могут осуществляться по.

заявительному принципу. Прогнозировать в среднесрочной перспективе, какие виды деятельности будут туда включены, — это гадание на кофейной гуще. Поживем — увидим, — сказал он.

Как сообщалось, указ № 337 принят 19 сентября 2017 года. В перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации ИП, вошли такие виды деятельности, как реализация самостоятельно изготовленных гражданами кулинарных изделий, предоставление мест для краткосрочного проживания физлиц, выполнение по заказам потребителей работ по ремонту мебели, часов и обуви, пошиву одежды, настройке музыкальных инструментов, распиловке дров, погрузке грузов, кладке печей и каминов, а также выполнение отделочных работ и оказание гражданам услуг по разработке веб-сайтов, обслуживанию компьютерного и периферийного оборудования. В перечень также включены услуги по дизайну помещений, интерьера, мебели, одежды и обуви, графическому дизайну, парикмахерские и косметические услуги.

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