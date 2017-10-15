Наливайко подтверждает введение в Беларуси моратория на новые налоги

«Однозначно можно сказать, что не планируется и не будут вводится новые налоги, платежи. Эта тенденция обозначена и в плане социально-экономического развития страны на текущий период, и в том пакете документов, который подписывается главой государства (по стимулированию деловой активности — Прим. БЕЛТА)», — отметил Сергей Наливайко.

Также министр прокомментировал возможность расширения перечня видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты.

единого налога. По его словам, в указе № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» учтены все виды деятельности, которые должны осуществляться по заявительному принципу, но со временем он может быть дополнен.

Сергей Наливайко напомнил, что когда вводился заявительный принцип, в списке значилось не более 10 видов деятельности. «Потом стало больше. Суммарно у нас 30 видов деятельности, которые могут осуществляться по.

заявительному принципу. Прогнозировать в среднесрочной перспективе, какие виды деятельности будут туда включены, — это гадание на кофейной гуще. Поживем — увидим, — сказал он.